Константин Борисов вышел из состава Доброштаба Якутии

Об этом общественный деятель сообщил в своем фейсбуке. Напомним, что активная фаза работы Общественного добровольческого штаба Якутии пришлась на период лесных пожаров. Доброштаб аккумулировал добровольную помощь от населения, малого и среднего бизнеса, крупного бизнеса, и далее направлял все необходимое волонтерам на местах. Так же Доброштаб направлял добровольцев на тушение лесных пожаров.

Когда пожары были потушены, многие Доброштабовцы были представлены к республиканским наградам. Лидеры штаба заявляли в СМИ, что хотели бы сохранить структуру. Однако в составе Доброштаба собрались слишком разные люди, объединенные кратковременной целью, чтоб структура без потерь сохранилась на долгое время. Константин Борисов сообщил в соцсети, что выходит из состава Общественного добровольческого штаба Якутии. Но часть лидеров, не афишируя, дистанцировались еще раньше.

Работа Доброштаба Якутии не имеет аналогов и стала мощным общественным движением, роль которого обществу еще предстоить осмыслить.

— Этим постом довожу до всех, что я выхожу из состава Общественного добровольческого штаба Республики Саха (Якутия) по борьбе с лесными пожарами. В моем присутствии там уже нет необходимости. Значит, они могут самостоятельно справиться со всем тем, чем будут заниматься в дальнейшем. Мой опыт, мои знания и умения, думаю, будут востребованы в сфере экологического воспитания и развития системы подготовки добровольцев (спасателей), а также защиты животного мира и их среды обитания, тайги и водоёмов. Работа масштабная и интересная. Кому по душе такое направление — присоединяйтесь!

А всем членам и руководству штаба огромное спасибо за взаимное уважение и за определенное терпение друг друга. Да, вы вытерпели, в том числе, и меня лично. Каждый из вас дал мне хороший урок, новый практический опыт от которого я в восторге. Новые знакомства расширили мой круг общения. Спасибо и за новую дружбу с теми, с которыми уже часто делюсь своими новостями, опытом и идеями. Мы в этом всегда будем вместе.

Да, мы разные! Мы как полевые цветы, каждый прекрасен и неповторим, уникален и красив, полезен и дружелюбен по-своему.

Вы, каждый, — звезда на моем маленьком небе! Я буду всегда рад позитивному общению, новым полезным идеям, вашөму бережному отношению и уважению людям (пусть, хотя бы, даже по возрасту), вашим решениям и действиям сплотиться ради своей республики, ради прошлого, настоящего и будущего. Оставайтесь всегда влюбленными к своей Родине! И никогда не пилите сук, на котором сидите! Всегда думайте о народе

Будьте здоровы, счастливы и полезны своей республике!