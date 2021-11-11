Конкурс «Я-инженер» среди школьников: у ребят есть шанс стать миллионерами

Несмотря на пандемию, в Якутии продолжается традиция проведения конкурса «Я-инженер» под патронатом второго президента Якутии Вячеслава Штырова.

В этом году конкурс проходил в очно-заочном формате только среди школьников по трем категориям: среди 5-8 классов, 9-10 классов и 11 классов. Традиционно школьники – участники конкурса получили возможность отдохнуть и оздоровиться в детском оздоровительном центре «Сосновый бор» в городе Якутске, где ежегодно проходит профильная смена под одноименным названием «Я-инженер».

Ребята, у которых есть практические инженерные проекты, приняли участие в конкурсе. И как всегда эти разработки были выполнены на очень высоком уровне.

Например, ученик 5 класса Бердигестяхской СОШ Герман Бережнов разработал экзожилет. Он предназначен для водителей с ограниченными возможностями. Из роботехнического набора Лего Герман сделал экзожилет, который с помощью языка программирования может помочь людям с ограниченными возможностями водить автомобиль.

Ученики 9 класса СШ № 23 города Якутска Харитонов Вячеслав, Захаров Максим и Максимов Валерий сделали теплобогревающую куртку на основе водородного топливного элемента, который обогревает человека в мороз. Причем намного экологичнее и эффективнее, чем если бы это было сделано с помощью других источников питания. Ребята не только сделали теплообгревающую куртку, но и протестировали ее, и уверены, что изготовленный нагревательный элемент можно встроить практически в любую одежду. Кроме того, они разработали бизнес-план и планируют свою разработку внедрять производство.

Ученик 10 класса Вилюйской гимназии Александр Дмитриев изобрел самодельный рециркулятор на базе робота «Беркут». Необходимость разработки Александр объяснил тем, что в школе, где он учится, есть потребность быстрой обработки классов по обеззараживанию воздуха. Для изготовления рециркулятора на платформе он установил датчик света, шестерёночные передачи к каждому колесу, два сервомотора, аккумулятор и установил компактный рециркулятор. В итоге получилась конструкция, которая может передвигаться сама. Стоимость ее – 8 620 рублей, что в 54 раза дешевле, чем рециркулятор, установленный в школе.

Один из победителей прошлогоднего конкурса, ученик 11 класса Алданского лицея Иван Дударенко представил совершенно новый проект — разработку устройства для опреснения воды с помощью электромагнитного поля. Иван сделал такое устройство, которое может опреснять воду для технических нужд. Причем, способ обработки электромагнитным полем уменьшает энергетические затраты и расходы на оборудование, так как при его использовании установкам не нужны дорогостоящие фильтры и мембраны. Иван уже успешно апробировал свой способ в компании «Селигдар».

Настоящий интерес у экспертов вызвала разработка ученика 11 класса Центра дополнительного образования города Мирный Евгения Гафарова «Мобильный программно-аппаратный комплекс для работы в сложных и труднодоступных местах». Евгений изобрел аппарат, который может работать в шахтах – его можно запускать перед тем, как под землей начнут работать люди. С помощью 3D-моделирования аппарат исследует горные выработки, пещеры, пустоты, тоннели. Сканирование территории передается на экран компьютера с помощью графиков, по которым можно подготовить карту местности, а также в целом проводится визуальная разведка. Также прибор определяет уровень загазованности и задымленности. Евгений не останавливается на достигнутом, собирается дорабатывать прибор. Причем его стоимость очень невысока – около 60 тысяч рублей.

Эксперты эту разработку оценили очень высоко, посчитав, что она имеет все перспективы для внедрения на производство и в целом станет полем для исследования и возможностей серьезного заработка для разработчика.

Итак, победители конкурса «Я-инженер» среди школьников 2021 года: среди 5-8 классов — Герман Бережнов с проектом «Экзожилет для водителя» (Горный улус, Бердигестяхская СОШ); среди 9-10 классов — Кюнней Сергучева с работой «Робот по очистке вентиляционных систем» (город Якутск, Республиканский лицей-интернат); среди 11 классов — Евгений Гафаров с проектом «Мобильный программно-аппаратный комплекс для работы в сложных и труднодоступных места» (город Мирный, Мирнинский политехнический лицей).

Ребята получили от Фонда развития гражданского общества «Точка Опоры», исполнительным директором которого является Георгий Башарин, ценные призы: Герман Бережнов получил Apple IPhone 12 128GB, Кюнней Сергучева Apple IPhone 13 256GB, Евгений Гафаров – Apple MacBook Air with 13-inch. А всем финалистам конкурса досталась в подарок портативная Bluetooth колонка LG. Спонсорами конкурса выступили ООО УК «Колмар», АО «Полюс Алдан», ПАО «Сургутнефтегаз», АО «ЯТЭК», ПАО «Якутскэнерго», АО «ЯЭРК».

Организаторами конкурса выступают Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), НКО «Фонд поддержки гражданского общества «ТОЧКА ОПОРЫ», Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор». Состав экспертов конкурса формируется из членов Высшего инженерного Совета Республики Саха (Якутия). Председатель оргкомитета – руководитель Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Афанасий Владимиров.