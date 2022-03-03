Комментарий РБ№2 о резонансном случае в соцсетях

В социальных сетях было выложено несколько эпизодов видео пациента в ГБУ РС(Я) «Республиканкой больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи», который лично отказался от госпитализации без сопровождения родственников. В условиях повышенной заболеваемости covid-19, приказом главного врача Республиканской больницы №2 –Центра экстренной медицинской помощи, в целях нераспространения и заноса новой коронавирусной инфекции, свидания с родственниками, передвижение по больнице вне отделения без сопровождения медицинского персонала запрещены. Но ввиду состояния пациента и в виде исключения руководство больницы разрешило госпитализацию данного пациента с сопровождающим. Однако, при сдаче анализов на новую коронавирусную инфекцию, у сопровождающей был подтвержден положительный результат covid-19. Поэтому пациенту было предложено госпитализироваться в отделение без сопровождающего лица. Но мужчина отказался от стационарного лечения. Уважаемые пациенты! Просим отнестись с пониманием к работе медицинских работников и не нарушать внутренний режим ради здоровья и своей безопасности. Надеемся на понимание.