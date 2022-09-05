Киберспортсменки из Якутии выступят в лиге Европы PUBG

С 6 по 8 сентября пройдет гранд-финал международного чемпионата женской лиги Европы «PUBG MOBILE EUROPEAN WONDER LEAGUE». Якутию представит женский состав Якутской киберспортивной организации «HOTU eSports» «YakutQuality». На турнире девушки встретятся с 16 сильнейшими командами Европы.

Капитан команды Айыллаана Сидорова «Dittomy» из Томпонского района рассказала, с чего началось ее увлечение PUBG MOBILE. «Скачала игру во время карантина. А профессиональный интерес к киберспорту возник в октябре 2020 года, когда участвовала на Solo-турнире от POS GI. Там я заняла 2 место. Это были незабываемые эмоции, помимо того, что заработала первые деньги в киберспорте», – поделилась она.

Сегодня Айыллаана уже опытный игрок, которая отыграла и заняла призовые места в различных крупных турнирах по PUBG MOBILE. Девушка интересуется именно этой дисциплиной. «В этой дисциплине разница игры парней и девушек, конечно, есть. Вообще женский киберспорт только начинает делать шаги развития. Но, тем не менее, есть женские команды, которые играют наравне с мужскими составами. Если взять нашу республику, то могу уверенно сказать, что девушки из моей команды определенно сильнее многих парней. С командой познакомилась во время игры, с некоторыми уже год как дружим. Мы все поддерживаем и всегда общаемся друг с другом», – отметила капитан команды.

В состав женской сборной команды «HOTU eSports» «YakutQuality» входят:

Сидорова Айыллаана, 22 года, Томпонский район;

Борисова Наталия «Ponyo», 22 года, Якутск;

Алексеева Алина «Reise», 22 года, Якутск;

Фёдорова Антонина «Mai», 17 лет, Вилюйск;

Данилова Юлиана «Noriaki», 16 лет, Якутск;

Быгынанова Айыына «Sociya», 19 лет, Таттинский улус.

Гранд-финал женской лиги Европы «PUBG MOBILE EUROPEAN WONDER LEAGUE» начнется 06 сентября в 21:00 по МСК. Ссылку на стрим можно найти здесь.