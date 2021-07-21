Капиталина Алексеева: Великий Байкал потерял свою выдающуюся дочь

Она не была вакцинирована…

Понимаю, что здравомыслящие люди устали слушать телевизионные агитки и призывы о необходимости вакцинации. Что называется, из каждого утюга только эту фразу и слышишь: «Прошу вакцинироваться». Лично я уже никого не агитирую и никого не прошу об этом, решив, что из двух зол каждый волен выбрать то, что выберет: жить или не жить, почти по Шекспиру. Я даже дала себе слово больше про Ковид не писать, и без меня, моих опусов достаточно много публикаций и всякого рода рассуждений на эту тему. Без меня хватает мудрецов и умников, диванных экспертов и «вирусологов». Но этот жаркий июльский день резко перевернул жизнь в нашей семье, когда Катя упавшим голосом сообщила мне печальную весть: «Мама, у Тани Клепиковой сегодня ночью ушла из жизни Наташа, ее дочь». Удар как обухом по голове. Как ушла из жизни?! Куда ушла?! В чем дело?! Ответ был короткий. Ковид.

С Таней Клепиковой мы знакомы и дружим давно, еще с 90-х годов. Она живет в Иркутске, научный работник, доцент. С мужем Михаилом Лужковым являют собой прекрасную супружескую пару. По жизни я больше общалась с Таней. Жизнь нас свела по группе крови, мне кажется. Открытая, любознательная, Татьяна Владимировна воспринимает все новое и в науке, и в жизни. С ней всегда интересно.

Татьяна Владимировна (в середине) на конференции во Владивостоке в 2016 году.

По общественным делам встречались на конференциях, семинарах, приеме гостей из разных стран, всегда с готовностью рада поделиться, разделить, общаться, научиться… В таком же духе они воспитали своих детей, Игоря и Наташу. Родили, воспитали прекрасных детей, ярких, умных, себе под стать, этот тот случай, когда природа на детях не отдохнула. Дети выросли у нас на глазах. На днях мы в семье вспоминали, как во время очередного вояжа в Москву, мы — Таня, Маша, я — спали втроем на одной кровати, всю ночь без сна обсуждая новости из Иркутска, когда Таня без устали рассказывала про Большую Байкальскую Тропу (далее ББТ), внушив всем нам, как это важно иметь вокруг Байкала обустроенную безопасную тропу для пешего туризма, какие огромные перспективы, как туристы со всего мира будут благодарны за обустройство данного объекта. Это — малая толика того, что я поняла и запомнила той бессонной ночью. Позже, конечно, мне было все интересно, что связано с ББТ и участием в ней нашей семейной подруги и членов ее семьи.

Наташа Лужкова, Танина дочь, практически выросла и сформировалась на этой Тропе. Ничего удивительного нет в том, что в дальнейшем свое образование и научную карьеру она связала с ББТ. На самом деле что это такое? «ББТ — это безопасное продвижение вдоль берега Байкала, когда люди безопасно идут по тропе, рассматривая растительность вокруг и любуясь видами Байкала. ББТ построена на основе международного опыта строительства троп по современным технологиям. Байкальская тропа способствует снижению антропологической нагрузки на окружающую среду и охране реликтовых растений на берегах Байкала. На базе ББТ ведется много образовательных программ для школьников и студентов», — пишет мне Татьяна.

Наташа успешно окончила Иркутский госуниверситет по специальности «Природопользование». Вот что пишут ее коллеги: «Автор более 100 научных работ по экологическому и познавательному туризму, геоэкологическому обоснованию обустройства пеших троп, исследованиям лесных пожаров и их последствий, ботанике, экологии и экологическому образованию. Автор монографии «Организатор пешего туризма на особо охраняемых природных территориях». За ее спиной тысячи пройденных километров, маршрутов и экспедиций, выигранные иностранные и отечественные гранты, сотни обустроенных лично ее руками троп. Единственный представитель России в Ассоциации «Международные Национальные тропы», кандидат географических наук, она была ключевым сотрудником Национального парка «Заповедное Подлеморье», работала над докторской диссертацией. Ей было всего 36 лет».

Наташа с мужем Андреем Разуваемым (тоже ее коллега и верный соратник) жили в бурятском поселке Усть-Баргузин на берегу Байкала с населением около 7 тысяч человек. Именно там находится знаменитый заповедник, основанный до революции аж в 1916 году, где они оба работали. В июле, когда заболела Наташа, Андрея не было дома, он был на маршруте. Наташа была беременна, с 1 июля она была в декретном отпуске. Это была долгожданная беременность, главная цель ее жизни, как женщины, стать мамой. Все началось с кашля, затем поднялась температура, врач по вызову появилась только на третий день болезни, послушала легкие, взяли анализ на ПЦР, дала кое-какие таблетки, велела самой придти на прием. На четвертый день течения болезни состояние Наташи не улучшалось, усиливался кашель, температура стала выше, повторно взяли анализ на ПЦР, сообщили, что легкие чистые. За это время приехал Андрей, видя, что дело плохо, опять обратились к врачам. В этот раз, рентген показал, что очень стремительно развивается пневмония. Наташу повезли в Баргузин, это районный центр. Ситуация продолжала ухудшаться, тогда было принято решение везти в Улан-Удэ (320 км), самолета для Наташи не нашлось, поэтому повезли на машине Скорой, это 4 часа тряски по плохой дороге. В Улан-Удэ события стали развиваться еще стремительнее, было решено спасать плод, потому что ребенок в утробе начал задыхаться. Операция (кесарево сечение) прошла благополучно, ребенок закричал. Но состояние Наташи с каждой минутой становилось все хуже и хуже: когда отказали почки, подключили к гемодиализу, потом начались проблемы с сердцем, легкие были сильно поражены, дышать самостоятельно она уже не могла, пока планировали подключение на ИВЛ, Наташи не стало. Все. Человека больше нет. Всего за неделю.

Наташа не была вакцинирована из-за беременности. Везде же писали, что беременность — это противопоказание. Бедные родители, рвут на себе волосы, если бы была прививка… Если бы Наташа была вакцинирована, она бы пережила Ковид в легкой форме, или, скорее всего, и не заболела бы. Такая молодая, всего 36 лет. Этот штамм опасен для детей, молодежи и беременных. Об этом много и часто пишут и говорят, когда умоляют молодежь вакцинироваться. Тут именно тот случай: и молодая (всего 36 лет), и беременная (7 месяцев плоду). Вся семья была вакцинирована, кроме Наташи. Какой-то инфицированный ковид-диссидент дыхнул на нее, беременную, вот и результат — смерть молодой цветущей женщины.

Девочку назвали Надей, Надеждой, она весит 1800 грамм, находится в специальном кювезе в реанимации. Таня пишет, что ПЦР у Наденьки отрицательный. Потихоньку стала набирать вес. Будут держать ее там до достижения веса 2,5 кг. Она же появилась на свет (язык не поворачивается сказать «родилась») недоношенной, если Наташа ушла в декрет только с 1 июля, а 15 июля ее уже предали земле. Таня пишет, что в Улан-Удэ в морге огромные очереди, они еле уговорили (договорились) провести вскрытие тела без очереди и выдать им тело дочери. Поневоле приходится размышлять о том, о сем. Особенно на тему, почему так случилось, не помогли своевременно, врач пришел лишь на третий день, было и есть много нюансов в этой печальной истории. Почему в поселке с населением около 7 тысяч человек нет приличной поликлиники, в достаточном количестве медицинского персонала, КТ или рентген аппаратуры, как такое возможно в 21 веке? Это вопрошает Таня, моя подруга из Иркутска. Она сетует, почему, из каких соображений фельдшерские пункты были оптимизированы, т.е. вырезаны, в таком случае, где должны больные лечиться, а беременные — наблюдаться, кому это все взбрело явно в больную голову? Почему в деревнях такие жалкие поликлиники, где не хватает врачей, потому что никто не хочет работать в таких убогих условиях? Где забота о людях? Или при так называемой оптимизации наши власти думали, что люди не будут болеть, если у них не будет медпункта? А если сердечный приступ, инсульт, инфаркт, перелом, аппендицит, когда срочно требуется медицинская помощь, тогда куда деваться, куда бежать? Получается, что сверху по всем регионам пришел приказ оптимизировать, т.е. уничтожить ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты), местные власти, конечно, на местах исполняют приказ начальства, при неисполнении директив сверху их быстро с работы снимут, как не справившихся. И это по всей России, не только там, в Бурятии и Иркутской области, мы это пережили и у нас, в Якутии. А мы зря ругаем нашего министра здравоохранения, как будто по всей России наша одна по своей личной прихоти уничтожила это первичное, такое нужное, звено в здравоохранении, что теперь старики и дети, беременные и инвалиды должны черт те куда ехать, если у кого-то закололо сердце и подскочило давление, случился перелом или кровотечение. Вообще, после общения с Татьяной Владимировной я поняла, что наши медицинские учреждения в Якутии довольно хорошо оснащены аппаратурой и разного рода техникой для диагностики, по сравнению с Бурятией. Во многих районах имеются и работают КТ, врачей хватает, мне кажется, в этом плане мы в более выгодном положении. Поэтому нам грех жаловаться, хотя, несомненно, у нас тоже хватает своих тараканов, если вся система больна.

Горе родителей, родных и близких не передать словами. Сколько надежд было связано с дочерью, которая осталась одна после преждевременной гибели сына Игоря, от которой до сих пор не могут прийти в себя обезумевшие от горя родители… А теперь нет Наташи. Я не представляю, как теперь им пережить это горе, этот удар. Наверно, Надечка, будет ориентиром в жизни семьи. Слава богу, остается частичка Наташи, ее кровь и плоть, которую они с Андреем так долго ждали, лелеяли мечту. Андрей будет поднимать дочь, он ее воспитает достойным человеком, возможно, она тоже будет любить природу Байкала. Байкал на генетическом уровне. Эти чувства будут переданы от матери к дочери. Это будет лучшим подарком родителям Наташи, Андрею — память о Наташе… А мы будем следить за ее ростом и развитием, как видели Наташу в ее росте и становлении как личности. Все, кто хорошо знал эту семью, был вхож в эту семью, разделяют наравне горе и утрату.

Великий Байкал потерял свою выдающуюся дочь. Опустеют без Наташи Лужковой Байкальский берег, Байкальские тропы… Но дело ее живет и коллеги продолжат работу. По тропам Байкала будет ходить много пеших туристов со всех концов мира, и они должны и будут знать вклад Наташи в благоустройство берегов Байкала. Хотелось бы, чтобы руководство Заповедного Подлеморья, соратники, коллеги Наташи увековечили ее память, присвоив ее имя Большой Байкальской Тропе, у истоков которой стояла Наташа Лужкова, будучи еще совсем девочкой, подростком, волонтером, далее научным работником, отдав этому большому делу свою жизнь.

Похоронили Наташу в Усть-Баргузине, красивейшем уголке природы Бурятии, на берегу Байкала, который Наташа любила и которому посвятила свою очень короткую, но яркую жизнь.