Капиталина Алексеева: Чем Якутия встретит массового российского туриста?

Жаркое лето и волшебный круиз

Это лето было богатым на праздники, ысыахи, юбилейные события, спортивные соревнования, гастроли театров, концерты, многочисленные гости со всех концов страны… Да, это все было связано с рядом юбилейных дат, которые мы отмечали, начиная аж с весны… Погода тоже решила порезвиться на фоне этих сплошных праздников: не жара, а пекло! Не завидую тем, кто оставался в городской квартире, мы еще как-то спасались на дачах, и то моя маленькая хибарка нагревалась и уже временами не очень спасала от жары. Где-то свежий ветер дуванет, и то хорошо. В связи с геополитическими событиями большинство посещаемых русскими туристами страны для наших граждан закрылись, поэтому многие якутяне, живущие в столицах, потянулись погостить на родину, тем более год не простой, а юбилейный. Мои дети — не исключение, всей семьей решили приехать к нам, к многочисленным родственникам, дедушке и бабушкам в гости.

Решено — сделано. Чтобы в такой жаре не париться даже на даче, поступило предложение купить круиз на Ленские столбы. И не пожалели. Самое главное, вырваться из изнуряющей жары в столице. Правда, жара стояла непереносимая, даже трудно представить, что такая погода может быть в нашем климатическом поясе. Все зашкаливало: горячий воздух, солнце, временами дым, откуда ни возьмись окутывающий город… На этом фоне свежий с легким ветерком воздух нашей красавицы-Лены, комфортабельный круизный теплоход, казалось, ждали только нас. Так и было. Только ступаешь на борт корабля, тебя встречает вышколенная команда теплохода «Демьян Бедный», мальчики-матросы помогают подниматься нам, немощным, подают руки, берут вещи, чтобы поднести. Метрдотель Александр лично приветствует всех у стойки регистрации, за стойкой — девушки администраторы одна краше другой. Все улыбаются и приветствуют как старых знакомых, как будто они всю жизнь только и ждали этого момента встречи с нами, якутянами.

Александр меня и в этот раз узнал, он еще в прошлом году признавался мне, что читает все мои публикации, а мне приятно. Я бы покривила душой, если бы писала, что равнодушна похвале, хотя знаменитый поэт в свое время говаривал, что «хвалу и клевету приемли равнодушно». Мне приятно, когда встречаются мои читатели и благодарят за работу. Александр из таких. Мне кажется, он находит доброе слово почти каждому пассажиру теплохода. Так и должны работать все, кто связан со сферой обслуживания. В этом плане он — идеальный работник. Как и в прошлые годы, вся бригада из Белоруссии.

Ребята все светлые, чистенькие, прошедшие все этапы обучения, работы с большим количеством людей.

На корабле мне особенно нравится питание. Формат «Шведский стол». Ешь — не хочу. Про изыски шефа говорить не буду, чувствуется, что это мастер высочайшего класса.

Но широкий ассортимент продуктов, качество исполнения и подачи блюд не могут оставить равнодушным даже видавших виды гурманов. Здесь подают даже скумбрию, богатую витамином Омега-3. В Якутске ее нигде не встретишь. А я на нем зациклена, потому что мне ее по словам того же Александра, привозят эту рыбу из Мурманска. Потом мне стали незаметно как-то подавать индивидуально именно ее, скумбрию, когда в общем меню ее не было. Где еще вы найдете такое внимательное отношение и такой индивидуальный подход? Низкий поклон шефу и всем работникам ресторана!

Остановка на Столбах. Наши Столбы, как стояли тысячи лет, так и стоят, никуда не ушли, не шевельнулись даже.

К сожалению, как все эти годы, комфорта мало. Причал никак не оборудован, при спуске и подъеме ломать кости — ничего не стоит. Ведь все время остановка на одном и том же месте, почему не оборудовать, не облагородить?

Люди спускаются с большой опаской для здоровья, на самом деле можно получить реальные увечья при спуске и подъеме. На верхотуру я, конечно, не поднималась, чтобы не покалечиться, но думаю, что там тоже особо ничего не сделано для удобства туристов.

Место, где традиционно проводят обряд очищения, очень ограниченное, когда все пассажиры теплохода становится вокруг для выполнения ритуала, все поневоле толкаются, наиболее слабые чуть не падают. (фото 8)э

Там тоже все давно просится на улучшение, получается, что ложка дегтя во всей этой красе, равной мировым шедеврам. Раз это — мировой шедевр, сделайте шедевром инфраструктуру тоже: спуски с теплохода, тропы, место для обряда, киоски, чтобы радовало глаз и, главное, чтобы все было для удобства людей. Мне кажется, на эту проблему могли бы обратить внимание экологи и предпринять какие-то действия. Например, аналогично с Большой Байкальской Тропой (сокращенно ББТ), которым занимаются экологи Сибири вот уже почти 20 лет.

На Байкале тоже не все было благоустроено, пока рука человека не дошла. Они корчуют растения вокруг озера Байкал и делают удобные тропы для туристов. Привлекаются волонтеры не только со всего региона, но и с разных концов страны и даже из-за рубежа (теперь уже иностранцев не будет). Буквально на днях встретила путешественницу из Иркутска, которая специально приехала полюбоваться Ленскими столбами, только посмотреть на эту красоту. Она в восторге. Она, как поднялась на Столбы на самый верх в числе первых, так и просидела там наверху весь день, любуясь величественной Леной и красотой нашей северной природы. Кстати, она никогда не думала, что Лена такая широкая и величественная река. Мы еще много чего не знаем, что нас окружает. Она также упоминала про ББТ и отсутствие инфраструктуры на Ленских Столбах. Также ее возмутило санитарное состояние Якутска, такая грязь, неухоженность, мусор… «Ребята, вы живете в таком гадюшнике, хотя вас окружает такая красота…». Это — самые мягкие эпитеты нашей с ней беседы. На мое робкое замечание, что ремонт большой идет в центре города, она предложила мне пройтись по Набережной, где везде нахаркано, бутылки, окурки, мусор… «Почему так не любите свой город?» — вопрошала гостья. Что я могла сказать, чем возразить…

Два дня на прекрасной Лене пролетели быстро, незаметно. С хорошим трудно расставаться. Но надо. Красоту Ленских столбов с собой не унесешь, но в памяти моих московских внуков эти два дня должны остаться светлым незабываемым воспоминанием на всю жизнь.

По пути назад я поневоле обратила внимание на стоящую на причале технику, лодки, краны, подъемники. Все производит удручающее впечатление, похоже, вся техника с советских времен не заменялась, до того все заржавело, без слез не взглянешь…

Да, Ленские столбы — наше все, то, что привлекает туристов. В связи с санкциями российский путешественник ломанется на мировые шедевры — Байкал, Якутию, Сахалин, Камчатку — познавать просторы необъятной Родины. А чем мы их всех встретим?