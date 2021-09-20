20.09.2021
02:22
552
Политика
Избран глава Булунского улуса
Главой Булунского улуса избран Афанасий АНДРОСОВ, сообщает ИГ «В Якутии.ру».
Афанасий Афанасьевич в последнее время работал и.о. главы Булунского улуса. До этого был избран главой Таймылыра.
Фото: Улус.медиа.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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