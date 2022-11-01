Иван Луцкан: Когда люди прозревали, были слёзы радости

Мобильная бригада Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы под руководством главного врача Ивана ЛУЦКАНА работает в Луганской Народной Республике. За полмесяца работы в соседней Донецкой Народной Республике хирурги-офтальмологи провели почти 2,5 тысячи консультаций, более 150 операций на глазах. Напомним, с просьбой об отправке специалистов к главе Якутии Айсену НИКОЛАЕВУ обратился председатель правительства Донецкой Народной Республики.

По приглашению правительства Луганской Народной Республики при поддержке Общероссийского народного фронта якутские хирурги-офтальмологи приехали в Луганск, проводят мастер-классы в Луганской республиканской клинической больнице. В первый день работы проведено 18 показательных операций.

Главный врач Иван Луцкан отметил, что в Луганской республиканской клинической больнице стоит медицинское оборудование для проведения высокотехнологичных микрохирургических операций, но без расходных материалов. Якутские медики привезли с собой весь недостающий расходный материал.

1 из 4

«Мы сейчас привезли с собой соответствующие расходные материалы, чтобы запустить в Луганской республиканской больнице отлаженный процесс проведения сложных операционных вмешательств на глазах. Луганские врачи присутствуют в операционной, проходят мастер-класс, обучение у якутских коллег», — рассказал Иван Луцкан.

Главный врач Луганской республиканской клинической больницы Олег ВОЛЬМАН отметил, что благодаря оборудованию, которое привезли с собой доктора из Якутии, и расходным материалам появилась возможность одномоментно проводить две операции.

«Это ускоряет возможность оказания медицинской помощи», — сказал он.

Основными причинами потери зрения на Донбассе являются минно-взрывные травмы. Такие травмы получают не только военные, но и мирные жители. Так, у Ирины МОГИЛЕВСКОЙ в квартире взорвалась граната, осколками травмирован здоровый глаз, а вторым глазом она не видела из-за разросшейся катаракты. Хирурги из Якутии удалили осколки из травмированного глаза и катаракту. Через несколько часов можно будет снять повязку, после удаления катаракты зрение должно вернуться.

«Операция прошла хорошо, я очень довольна», — благодарит Ирина Могилевская.

Офтальмолог-хирург Иннокентий БЕЛОЛЮБСКИЙ отметил, что операции по удалению катаракты у пожилых пациентов проводятся с маленьким разрезом. В зависимости от сложности случая вся процедура занимает от 10 минут до получаса. Через два часа после операции пациенту разрешают идти домой, госпитализация не требуется.

Такие сложные высокотехнологичные операции на глазах в Луганске не проводили несколько лет, но самое главное – впервые пациенты из ЛНР получают бесплатное лечение в рамках российского обязательного медицинского страхования.

«Такие операции здесь ранее не проводились бесплатно. Сейчас в рамках российской системы здравоохранения все желающие могут получить высокотехнологичную помощь. Для многих на Донбассе это казалось чем-то невероятным. Когда люди прозревали, были слёзы радости», — рассказывает Иван Луцкан.

Сейчас для всех жителей новых субъектов РФ эта медицинская услуга будет бесплатной, как для всех других регионов России.