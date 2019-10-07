07.10.2019
12:29
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Некролог
Ил Тумэн выражает глубокое соболезнование
Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу трагической гибели депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) четвертого созыва, генерального директора ООО ТВЦ «Строительный» Крылова Александра Владимировича.
Источник: Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
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