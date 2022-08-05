Ил Дархан обсуждал с учеными создания Музея кембрия на Ленских столбах

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Провел рабочую встречу с академиком РАН, председателем Научного совета РАН по палеобиологии и эволюции органического мира Сергеем Владимировичем Рожновым, академиком РАН, председателем Совета ветеранов РАН Алексеем Юрьевичем Розановым и членом-корреспондентом РАН, профессором Никитой Гавриловичем Соломоновым.

Обсудили вопросы исследования кембрийских отложений, которые есть на Ленских столбах. Ленские столбы – уникальное место, которое имеет огромное международное научное значение. Для полноценного развития парка необходимо привлекать широкий круг научных сотрудников, которые будут изучать эти отложения. Также на встрече речь шла о создании Музея кембрия в Якутске. Считаю, что проект создания музея очень важен. Он подчеркнет мировую значимость парка «Ленские столбы» и позволит вывести исследования в области палеобиологии на новый уровень.