Ил Дархан: Наша общая задача — обеспечить открытые и честные выборы

Глава Якутии Айсен Николаев написал в своем телеграм-канале о заседании совета по местному самоуправлению:

🔹Одним из основных его вопросов стал ход кормозаготовительной кампании. В республике в этом году есть достаточно серьезные проблемы, связанные с засухой в одних и подтоплением сенокосных угодий в других районах. Всего на сегодняшний день выполнено 54% от годового плана. В этом году не планируется закупка сена из других регионов. Поэтому в эти недели необходимо мобилизоваться на местах и сделать упор на работу мобильных бригад. Поручил правительству и Министерству сельского хозяйства республики оказать поддержку улусам в этом вопросе.

🔹Еще одна задача, за которую главы муниципалитетов отвечают персонально — капитальный ремонт школ. В этом году по поручению президента РФ на эти цели выделены колоссальные средства. 58 школ республики находятся в программе капитального ремонта на этот и последующие годы. На сегодняшний день ремонтные работы завершены в 21 школе. По ряду районов и в городе Якутске есть объекты, где работы отстают от плана. Поручил в ближайшие дни завершить все работы, чтобы новый учебный год дети встретили в отремонтированных школах. Ошибки и затягивания недопустимы.

🔹Осталось чуть больше трех недель до Единого дня голосования. 11 сентября пройдут самые масштабные выборы в органы местного самоуправления республики – завершатся 485 муниципальных избирательных кампаний. Будут избираться главы 9 муниципальных районов — Абыйского, Верхневилюйского, Верхоянского, Вилюйского, Ленского, Мегино-Кангаласского, Нюрбинского, Среднеколымского, Томпонского улусов. Наша общая задача — обеспечить открытые и честные выборы.