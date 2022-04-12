Готовится указ о социально-экономическом развитии Мирнинского района

Проект указа о развитии Мирнинского района готов и будет внесён на утверждение руководства республики в мае текущего года. Об этом сообщил глава района Александр Басыров по итогам встречи с Главой Якутии Айсеном Николаевым.

Ранее Айсен Николаев отмечал, что проекты, которые реализуются на территории Мирнинского района, вносят огромный вклад в развитие всей республики. Но в последние годы отмечается замедление темпов развития района по ряду направлений.

По поручению Ил Дархана правительство совместно с муниципальными властями разрабатывают указ о социально-экономическом развитии района, который станет планом по повышению качества жизни мирнинцев.

«В рамках встречи я доложил Главе республики о выполнении ранее данных поручений. Прежде всего, о реализации программы развития здравоохранения на период до 2025 года, по ней район получает финансирование порядка 1 млрд рублей. С января этого года у нас действует программа по развитию спорта и культуры. На стадии подписания программа по развитию образования в районе», – отметил Александр Басыров.

Напомним, разработать план социально-экономического развития алмазного края Глава республики поручил в 2021 году. В работе над документом были задействованы не только жители, но и представители местных промышленных предприятий. Члены специально созданной общественной организации в ходе встреч с жителями собрали свыше 100 предложений по улучшению качества жизни, которые впоследствии передали Главе республики. Поступившие гражданские инициативы также вошли в основу проекта указа по развитию района.