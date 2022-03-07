Горсуд вторично снял дело Лебедева с апелляционного рассмотрения — СМИ

5 марта Якутский горсуд снял с апелляционного рассмотрения уголовное дело в отношении гендиректора «Саханефтегазсбыта», депутата Ил Тумэна Виктора ЛЕБЕДЕВА. Аналогичное решение судья Эльвира МИНЕЕВА принимала в феврале. В марте дело также было передано в ее производство, сообщает сегодня Sakhaday.

Суд тогда установил, что Лебедев не получил копию обжалуемого постановления мирового судьи. «Также из материалов уголовного дела следует, что иные постановления мирового судьи, которые самостоятельному обжалованию не подлежат, а подлежат обжалованию совместно с итоговым решением, вручены и направлены не всем участникам», — говорится на сайте горсуда.

Судья Эльвира Минеева посчитала, что данные обстоятельства препятствуют рассмотрению дела и вернула его в мировой суд. Какая причина на этот раз стала поводом для отказа судом высшей инстанции в проверке законности и обоснованности приговора, вынесенного мировым судьей, не известно. На момент подготовки публикации потерпевшая сторона также не владеет информацией, отмечает Sakhaday, полностью читайте в первоисточнике.

Напомним, что 27 декабря 2021 года мировой суд освободил двукратного чемпиона мира по вольной борьбе и топ-менеджера от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности совершенного преступления. С февраля по декабрь мировая судья Анна ПРОКОПЬЕВА разбиралась, совершал ли топ-менеджер преступление против своего подчиненного Владимира СТРИЖАКА. Дольше нее изучал обстоятельства уголовного дела Следком по Якутии. Информация о том, что экс-чемпион мира по вольной борьбе избил в своем кабинете сотрудника компании, появилась в декабре 2019 года.

С мая подсудимый начал пропускать судебные заседания из-за заражения коронавирусом и контакта с больными ковидом. С сентября Лебедев ни разу не явился в суд из-за ухудшения здоровья. СМИ подсчитали, что в целом Виктор Лебедев 30 раз не явился в суд.

Вся Якутия знала, что 19 декабря 2021 года уголовное дело, возбужденное в отношении Лебедева, должно быть закрыто ввиду его давности и незначительности, так как истекает два года с момента предполагаемого преступления.

Лебедев выздоровел как раз к этой дате, и явился в суд 27 декабря. Ведь по закону, подсудимый должен лично присутствовать на судебном заседании, на котором будет рассматриваться судьей его ходатайство о прекращении уголовного дела, которое и было подано. Судья мирового суда Анна Прокопьева прекратила производство по уголовному делу в отношении Лебедева в связи с истечением срока давности по уголовной ответственности. В ходе судебного заседания Виктор Лебедев громко смеялся, сообщал News.Ykt.Ru со ссылкой на потерпевших.

Потерпевшая сторона заявила, что Лебедев совершил более тяжкое преступление — превышение должностных полномочий с применением насилия. Потерпевшие заявили, что обжалуют данное постановление о прекращении уголовного дела в вышестоящей инстанции.

Как видим, потерпевшая сторона подала апелляцию. Но ее в суде все никак не рассмотрят. 5 марта второй раз снято дело с апелляционного рассмотрения.

Тем не менее, судебная эпопея по уголовному делу Виктора Лебедева продолжается.

Как ранее отмечал SakhaLife, у обеих сторон этого дела были высокопоставленные покровители. У Стрижака – родной дядя, ранее гендиректор «Саханефтегазсбыта» Игорь НИКИТИН, у Лебедева – тесть Михаил ЭВЕРСТОВ, депутат Ил Тумэна, влиятельный политик.

Игорь Никитин, ранее работавший генеральным директором «Саханефтегазсбыта», признан виновным в махинациях и осуждён за хищения на шесть лет лишения свободы. Суд постановил, что он должен выплатить ущерб, причинённый компании «Саханефтегазсбыт», в размере более 45 миллионов рублей.

ТайгаПост сообщал, что 25-летний гражданин Украины Владимир Стрижак сделал в «Саханефтегазсбыте» стремительную карьеру, причем не имея трудового стажа и подтвержденного в России диплома о высшем образовании.

21 октября 2021-го сторона Лебедева впервые и пока в единственный раз дала интервью для прессы – SakhaLife. Адвокат Ольга ЧЕРНЫШОВА заявила в интервью SakhaLife, что прежний генеральный директор Игорь НИКИТИН выделил Владимиру Стрижаку, своему подчиненному и родному племяннику, незадолго до своего увольнения беспроцентную ссуду в сумме 5 миллионов 900 тысяч рублей на приобретение квартиры в городе Якутске.

— Если Стрижак уволится по соглашению сторон, он может погашать эту сумму далее по графику ежемесячно, если по собственному желанию или по отрицательным мотивам – должен вернуть остаток долга в полном объёме одним платежом. Однако он в итоге 19 декабря 2019 года заявил, что вообще ничего платить не хочет… Подобная поддержка – исключительный случай, из изученных в суде материалов следует, что ни один работник АО «Саханефтегазсбыт» ссуду в таком и близком такому размеру не получал никогда. Самая большая сумма была однажды предоставлена одному работнику в сумме чуть более 2-х миллионов рублей. Многим вообще было отказано, несмотря на то что эти работники работали в АО «Саханефтегазсбыт», в отличие от Стрижака, долгие годы.

4 февраля Виктор Лебедев в интервью SakhaLife заявил, что заместителем генерального директора по безопасности назначен Николай КУЛЬБЕРТИНОВ, ранее работавший начальником Управления полиции г. Якутска.

«Есть подозрение, что в одном из филиалов компании совершено хищение топлива в особо крупных размерах. Проводится проверка», — отметил Виктор Лебедев.

В тот же день гендиректор написал заявление в МВД Якутии. Так что могут последовать новые разоблачения в прежнем составе «Саханефтегазсбыта».

Как бы то ни было, судебное противостояние по данному уголовному делу продолжится.

В связи с пандемией, суды третий год закрыты для прессы. В Якутском городском суде отсутствует пресс-служба. Журналисты вынуждены получать информацию о резонансных делах у адвокатов, которые, конечно же, являются заинтересованными сторонами.