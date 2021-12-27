Виктор Лебедев явился в суд, уголовное дело прекращено — СМИ

Сегодня, 27 декабря состоялось очередное заседание суда по уголовному делу, в котором двукратный чемпион мира по вольной борьбе и генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт» проходит в качестве обвиняемого.

СМИ подсчитали, что Виктор Лебедев около 30 раз пропустил заседание суда по болезни. На днях, а именно 19 декабря, как помнит читатель, пробил час, когда уголовное дело, возбужденное в отношении Лебедева, должно быть закрыто ввиду его давности и незначительности, так как истекло два года с момента предполагаемого преступления.

Виктор Лебедев выздоровел очень вовремя, ведь по закону, подсудимый должен лично присутствовать на судебном заседании, на котором будет рассматриваться судьей его ходатайство о прекращении уголовного дела. Итак, 27 декабря Лебедев, явился в суд. Его появления ожидали шесть мужчин, которые и сопроводили подсудимого к кабинету мирового судьи Анны ПРОКОПЬЕВОЙ. Журналиста, пытавшегося сфотографировать Виктора Лебедева в коридоре, несколько мужчин из его окружения оттащили с применением силы, сообщает News.Ykt.Ru.

По окончании заседания суда пятеро мужчин снова сопроводили именитого чемпиона по вольной борьбе до выхода, отталкивая журналистов и закрывая его лицо перед камерами. Сам Лебедев на просьбу корреспондента дать комментарий никак не отреагировал, продолжает News.Ykt.Ru.

Заседание суда с перерывами длилось более трех часов. Судья удовлетворила ходатайство, заявленное Виктором Лебедевым и его защитниками, — прекратила производство по уголовному делу в отношении него в связи с истечением срока давности по уголовной ответственности, — приводит первоисточник слова адвоката потерпевшего Сергея КОНОНОВА.

Постановление о прекращении уголовного дела вступит в законную силу в течение 10 дней, если не последует обжалования.

Потерпевшая сторона считает, что Лебедев совершил более тяжкое преступление — превышение должностных полномочий с применением насилия. Поэтому потерпевшие намерены обжаловать данное постановление о прекращении уголовного дела в вышестоящей инстанции обжаловать, и просить суд возвратить уголовное дело в прокуратуру для принятия решения о переквалификации, следует со слов Кононова.

Лебедев воспользовался 51-й статьей Конституции и отказался от комментариев в суде, не обозначив свою позицию, признает ли он себя виновным. Промолчав в этом вопросе, Лебедев, по словам потерпевшего, громко смеялся в ходе суда.

«Лебедев стоял отдельно от нас, со своими защитниками общался и почему-то громко смеялся. Мне кажется, он в долгосрочной перспективе неправильно оценивает свою позицию. Я себя проигравшим не чувствую», — отметил потерпевший Владимир СТРИЖАК в комментарии News.Ykt.Ru.

К сожалению, в связи с пандемией журналистов не пускают на заседания судов. Все сведения СМИ получают от адвокатов, которые являются заинтересованными лицами. В данном судебном процессе общество, в основном, получало сведения от потерпевшей стороны. Сторона подсудимого Лебедева лишь один раз сделала исключение для SakhaLife, дав подробное интервью адвоката, и этим ограничилась. Создается впечатление, что сторона подсудимого недооценивает репутационные риски, которые несет Виктор Лебедев как руководитель, политик и мужчина.

Поскольку потерпевшая сторона намерена оспорить сегодняшнее решение мирового суда, точка в этой истории еще не поставлена.