Год науки и технологий в Якутии продолжится и в 2022 году

Мероприятия Года науки, стартовавшие в текущем году, будут продолжены, не смотря на календарное завершение «Года науки и технологий». Об этом на научной сессии общего собрания СО РАН заявил заместитель председателя правительства республики Сергей Местников.

«В республике приняты организационные, управленческие, финансовые решения для того, чтобы определить науку как ресурс, на которой опираются отрасли. Наша задача – в последующие годы начатое довести до конца», – сказал он.

Отметим, что основным достижением Года науки и технологии республики стало создание Научно-образовательного центра совместно с Чукотским АО, Камчатский краем, Магаданской, Сахалинской областями стало. По итогам Всероссийского конкурса, проведенного Министерством высшего образования и науки РФ, проект признан лучшим. В настоящее время идет работа по интеграции идей, проектов регионов.

В республиканской государственной программе «Научно-технологическое развитие Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы», утвержденной главой Якутии Айсеном Николаевым, основной упор сделан на поддержку научных кадров. Молодые ученые, успешно защитившие свои проекты, получат грант главы республики в размере 500 тыс. руб.

Благодаря поддержке Айсена Николаева начался второй этап комплексных научных исследований производительных сил региона. Также в текущем году продолжено комплексное исследование здоровья населения, экологии, альтернативных источников водоснабжения Вилюйской группы районов. В софинансировании исследований участвуют компании-недропользователи.

По словам Президента Сибирского отделения РАН Валентина Пармона, Якутия является связующим звеном по взаимодействию с учеными и потребителями научных разработок по целому ряду субъектов Дальневосточного федерального округа.

«Мы очень надеемся, что ваше взаимодействие между Сибирским отделением РАН, между учеными Сибирского и Уральского федеральных округов будет развиваться конструктивно», – сказал академик Валентин Пармон.

Напомним, Год науки и технологий в республике начался с визита в Якутию президента Российской академии наук Александра Сергеева с большой делегацией ученых, которая в течение четырех дней плодотворно работала по направлениям развития научного потенциала региона.