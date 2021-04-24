«Гнусная тема» Якутии: новый видеоподкаст

Не оставит равнодушным никого серия работ художника-дизайнера Сардааны Владимировны Ивановой «Комары».

Легкая, ироничная эстетическая рефлексия над нашим «якутским брендом» естественного происхождения порадует любого. Работы художника обращают внимание на замечаемые лишь летом кусачие создания природы, которые в силу своей хрупкости напоминают нам, с одной стороны, о ранимости северной природы, краткости ее теплого периода, с другой, являются непременным атрибутом настоящего лета, радуя в мае первым, едва слышимым писком у уха, напоминая, что наконец, наступает якутское лето, а значит солнечный праздник изобилия — ысыах, наполненный мясными яствами и кумысом. Работы могут послужить прекрасной основой для ненавязчивого, тонкого и самоироничного туристического брендирования республики.

Однако тема нашего сегодняшнего видеоподкаста другая, — это «темная сторона» комаров, мошек и слепней — гнус, приносящий значимые сельскохозяйственные потери, прежде всего для домашнего северного оленеводства, а затем скотоводства и коневодства. Замученные постоянным движением олени, а это их единственный способ как-то уберечь себя от миллиардов комаров и мошек, скоропостижно погибают. Животные просто падают без сил и умирают, не выдерживая «гонки бегства» от комаров. Так, по сведениям специалистов, ежегодные убытки для больших стад в несколько тысяч голов (от двух тысяч и выше), могут составлять порядка двух миллионов рублей! (к слову, для республики с примерной цифрой в 150 000 голов домашних оленей убытки ежегодно составляют более 100 миллионов рублей, а это для частных оленеводческих хозяйств Якутии огромная сумма). Ежегодные откочевки оленьих стад в летний период ближе к Северному Ледовитому океану кардинально помочь не могут. Но на помощь могут прийти специалисты.

Об одном из рентабельных вариантов повышения экономической эффективности оленеводческой отрасли мы сегодня Вам и расскажем. В конце Вас ждет просветительский бонус в виде полезной информации о возможности заразить своих домашних питомцев и смертельно опасными паразитами, передающихся от наших якутских комаров.

Приятного просмотра!

Наша Справка: Однако, несмотря на кажущуюся безобидность наших якутских комаров в Центральной Якутии и особенно в городах, добавим, что они «являются переносчиками дирофиляриоза – серьезного заболевания, вызываемого особым видом круглых червей – дирофиляриями. Эти паразиты могут жить в организмах людей и животных, но предпочитают размножаться именно в кишечнике и внутренних органах собак». Наши якутские ветеринарные врачи столкнулись с этим заболеванием примерно 10 лет назад, диагностируя при вскрытии погибших собак, целые клубки белых тонких червей, забивавших камеры сердца животных. Диагностирование прослеживается в крупных городах, например г. Якутске, где развита ветеринарная помощь собакам и кошкам.

«К месту заметить, что случаи заражений случаются часто на наших дачах, где в болотистых местах размножается огромное количество комаров и вероятность укуса зараженным комаром кратно увеличивается.

«От этого вида гельминтов могут страдать собаки любого пола, возраста и породы. Стоит всегда помнить о том, что любой комар может быть потенциальным переносчиком болезни. Именно поэтому владельцам собак необходимо проверять животное на наличие паразитов хотя бы раз в несколько месяцев».

Зараженные гельминтами питомцы чаще всего страдают от следующих клинических признаков:

резкого беспричинного похудения;

вялости, апатии, угнетенного состояния;

быстрой утомляемости;

снижения активности;

наблюдается дрожь;

летаргии.

Симптомы дирофиляриоза начинают проявляться в тот момент, когда начинается гипертрофия желудочка. Так как заболевание провоцирует разные формы сердечной недостаточности, может наблюдаться отечность в межчелюстном пространстве, а также отечность лап животного». (подробнее см., например: https://n-l-d.ru/sobaki/bolezni/parazity/dirofiljarioz-ukusy-komarov/)