Глава Якутии: завоз грузов в навигацию идёт по графику

В навигацию 2022 года завоз жизнеобеспечивающих грузов идёт по графику. План выполнен уже на 53%. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в эфире передачи «Прямой разговор».

«Отставаний по завозу жизнеобеспечивающих грузов нет. Несмотря на мелководье, полностью обеспечили завоз на Вилюйскую группу районов. До конца навигации все задачи по завозу будут решены», – отметил глава республики.

Как подчеркнул Айсен Николаев, особое внимание уделяется решению вопроса с поставкой угля. Отмечается снижение объёмов добычи угля из шахты Джебарики-Хая. В связи с этим, принято решение о замещении части угля на Сангарский и Зырянский угольные разрезы.

С начала навигации всего отгружено свыше 1 млн. тонн грузов, из них 671,2 тысяч тонн – для нужд жизнеобеспечения районов, это 53,2% от плана.

Общий план объёма перевозок жизнеобеспечивающих грузов водным транспортом в навигацию 2022 года составляет 1 262,6 тыс. тонн.

Традиционно особое внимание уделяется арктической навигации, которая началась с 20 июля. Объём завоза по ней составляет 390 тыс. тонн грузов.