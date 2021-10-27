Гигантская сумма наложена на нарушителей масочного режима в Якутии

Проверки соблюдения масочного режима в общественных местах регулярно проводят в республике, с начала этого года за нарушение этой меры на граждан наложили штрафы на сумму более 11,5 миллионов, передает телеканал «Якутия 24».

Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по республике Маргарита Игнатьева.

«По соблюдению масочного режима органами полиции с начала 2021 года в отношении граждан за нарушение масочного режима в общественных местах составлено 5 876 протоколов об административном правонарушении. Все материалы переданы в суды, которые рассмотрели более 2,5 тысяч материалов», — сказала она.

Также за прошлую неделю на водителей автобусов наложили 16 штрафов за невыполнение санитарных мер.