Фотофакт: Якутский виноград

В ходе Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи, прошедшей в августе 2021 года, в сведения якутских переписчиков впервые попал виноград — более привычная для выращивания в южных регионах культура.

Выращивать виноград в Намцах Евдокия Степановна Гаврильева начала десять лет назад, когда привезла из Москвы три двухгодичных черенка, приобретенных, как признается, наугад, так как на тот момент еще не разбиралась в сортах. Первые плоды появились на третий год. Сегодня в ее отапливаемой газом теплице растут уже шестнадцать кустов раннеспелых, среднеспелых и позднеспелых сортов ароматных южных ягод.

В начале ноября текущего года семья собрала второй урожай: «Дважды в год у нас плодоносят сверхранние сорта, которые зреют в течение девяноста дней. Садим для себя. Мы с мужем вырастили троих детей, у нас семеро внуков. Теперь они знают вкус настоящего винограда», — делится хозяйка.

По словам ее внуков, сочные, сладкие гроздья, выращенные заботливыми руками их бабушки, не идут ни в какое сравнение с покупным виноградом.

Раньше Евдокия Степановна преподавала русский язык и литературу в школе, увлекалась разведением цветов. Ее кабинет всегда украшали невиданные, яркие растения.

После тяжелая болезнь и операция внесли коррективы в ее жизнь. В реабилитационный период она серьезно стала заниматься цветоводством, и по сей день каждое лето на ее участке стоит аромат множества различных цветов от привычных петуний, георгинов до сирени, пионов и роз. На столе большой дружной семьи — свежие сезонные овощи и ягоды, выращенные своими руками.

Каждую весну Е.С. Гаврильева реализует саженцы винограда жителям из разных уголков республики, делится с ними практическими советами по выращиванию этой экзотической для Якутии культуры.

В этом году Евдокия Степановна стала обладателем гранта «Агростартап» Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) и у нее в планах построить на своем участке круглогодичную теплицу.