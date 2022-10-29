29.10.2022
15:39
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Якутия

Фотофакт: в Момском районе собирают голубику

Зима еще не уступила в свои права полностью. Жители Момского района не жалуются на холода и собирают северную голубику.

Источник: тгк Индигир уоттара

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