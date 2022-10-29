29.10.2022
15:39
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Якутия
Фотофакт: в Момском районе собирают голубику
Зима еще не уступила в свои права полностью. Жители Момского района не жалуются на холода и собирают северную голубику.
Источник: тгк Индигир уоттара
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