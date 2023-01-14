14.01.2023
11:48
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Происшествия

Осторожно! Из-за тумана в Якутии происходят ДТП со множеством автомобилей и жертвами!

В якутском Телеграме информируют о страшном ДТП на 28 км Вилюйского тракта, сообщают, что пострадавших около десятка. Официальной информации от ГИБДД пока не поступало.

Еще одна крупная авария на трассе у Мархи с участием 10 автомашин. Очевидец утверждает, что есть пострадавшие, сообщает тгк PRyanya Якутия.

Фото: тгк PRyanya Якутия
Источник: тгк PRyanya Якутия

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