Еще одно ДТП в тумане — столкнулись 10 автомобилей на Намском тракте

В Якутске сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП с участием 10 автомашин

14 января в 10:45 на 14 км Намского тракта произошло ДТП с участием десяти автомашин. По предварительным данным, попутное и последовательное столкновение 10 единиц транспорта произошло из-за несоблюдения безопасной скорости движения и дистанции между транспортными средствами в сложных погодных условиях. В результате аварии за медицинской помощью обратился один из водителей.

Сегодня в Якутске стоит густой туман. Температура воздуха достигла -50 градусов мороза. Туман, выхлопные газы транспортных средств, снежная пыль значительно уменьшают зону видимости, способствуют обману зрения, затрудняют ориентирование. Искажается восприятие скорости транспортных средств и расстояние до предметов. Не стоит доверять задним огням следующего впереди авто — дистанцию стоит держать ощутимо больше, чем в обычных условиях. В тумане можно ошибиться и в выборе дороги, ориентиры закрыты туманом, перекрестков не видно. В случае вынужденной остановки, водителям необходимо включить аварийную световую сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и надеть световозвращающие жилеты, чтобы обозначить себя на дороге.