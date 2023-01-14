14.01.2023
14:30
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Происшествия

Столкновение большегруза и микроавтобуса на Вилюйском тракте: много пострадавших…

14 января около 10:40 на 30 км. Вилюйского тракта произошло ДТП. По предварительной информации, 23-летний водитель автомашины «Тойота Хайс» не выдержал безопасную скорость движения, дистанцию между транспортными средствами и совершил столкновение с впереди следовавшим грузовым автомобилем «Скания». В результате ДТП 9 пассажиров микроавтобуса с различными травмами обратились за медицинской помощью, водитель скончался на месте происшествия.

По предварительным данным, «Хайс» следовал из Оленёкского района в г. Якутск.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно — оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Будьте бдительны и предельно внимательны в условиях тумана, выбирайте безопасную скорость движения и дистанцию между транспортными средствами.

Осторожно! Из-за тумана в Якутии происходят ДТП со множеством автомобилей и жертвами!
Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)

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