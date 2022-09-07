Фанаты в восторге от фотосессии любимой спортсменки
Именитая спортсменка Анастасия Диодорова снялась в необычной фотосессии.
Серебряный призёр летних Паралимпийских игр, чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта России Анастасия Диодорова в объективе фотографа Иннокентия Хатылаева.
Анастаси́я Алексе́евна Диодо́рова (род. 7 января 1990 года, Москва, СССР) — российская пловчиха — паралимпиец. Серебряный призёр летних Паралимпийских игр, чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Биография
Родилась и выросла в Москве, по национальности — якутка[1][2]. В возрасте трёх летпопала в незакрытую трансформаторную будку в поселке под Якутском, после сильнейшего удара током осталась жива, но её руки не удалость спасти ни в республиканской больнице, ни в Москве[3]
Выпускница РГУФКСМиТ.
Магистратура Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «спортивный менеджмент»
Награды
- Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (30 сентября 2009 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XIII Паралимпийских играх 2008 года в Пекине[4].
- Заслуженный мастер спорта России (2008).
- «Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия)(2008 г.)
- Знак отличия Республики Саха (Якутия) «Гражданская доблесть» (2012 г.)
- Орден «Полярная Звезда» Республики Саха (Якутия) (2016 г.)
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