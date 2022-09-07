07.09.2022
21:45
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Светская хроника

Фанаты в восторге от фотосессии любимой спортсменки

Именитая спортсменка Анастасия Диодорова снялась в необычной фотосессии.

Серебряный призёр летних Паралимпийских игр, чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта России Анастасия Диодорова в объективе фотографа Иннокентия Хатылаева.

Анастаси́я Алексе́евна Диодо́рова (род. 7 января 1990 годаМоскваСССР) — российская пловчиха — паралимпиец. Серебряный призёр летних Паралимпийских игр, чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Биография

Родилась и выросла в Москве, по национальности — якутка[1][2]. В возрасте трёх летпопала в незакрытую трансформаторную будку в поселке под Якутском, после сильнейшего удара током осталась жива, но её руки не удалость спасти ни в республиканской больнице, ни в Москве[3]

Выпускница РГУФКСМиТ.

Магистратура Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «спортивный менеджмент»

Награды

Подробно в Википедии

Фото: Соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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