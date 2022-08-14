Ежедневный гороскоп: воскресенье 14 августа 2022

Оповещение о Луне

17, 18 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 11:00 до 17:00. После этого Луна переходит из Рыб в Овен.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы видите лучшие способы заработать деньги и лучшие способы использовать то, что у вас уже есть, с точки зрения имущества или вашего богатства. Это потому, что вы открыты для лучших способов ведения дел, способов, которые более эффективны, более рентабельны и просто умнее!

Телец (20 апреля — 20 мая)

У вас много энергии, чтобы много работать сегодня, потому что вы сосредоточены, вдобавок к этому вы обладаете выносливостью и упорством. Что бы вы ни делали, важно знать, что если то, что вы делаете, приносит пользу не только вам, но и другим, вы будете пожинать большие плоды.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Не чувствуйте себя униженным из-за того, что кто-то старше или более опытный критикует вас сегодня. Вы тот, кто вы есть, и это все, о чем вам нужно беспокоиться. Ваше собственное самоуважение. По иронии судьбы, то, над чем вы работаете за кулисами, улучшается.

Рак (21 июня — 22 июля)

Радуйтесь, что ваши усилия по общению с группами, клубами, организациями или друзьями окажутся плодотворными. Что бы вы ни делали, это побудит других сделать все возможное, и результат может быть лучше для всех. Люди будут слушать вас сегодня.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваши амбиции сегодня сильны. Вы полны решимости достичь своих целей, поэтому вы не остановитесь, пока не будете довольны своими результатами. К счастью, с Солнцем и Венерой в вашем знаке вы полны сил и очаровательны. (Неудивительно, что все пойдет по-вашему.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы будете эффективны в своих попытках составить планы поездок или сделать что-то, связанное с вопросами медицины, права или высшего образования. В значительной степени причина того, что вы будете эффективны, заключается в том, что вы сегодня целеустремленны, решительны и непоколебимы в своей мотивации.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Если вы столкнетесь с кем-то в споре о совместном имуществе, наследстве или страховых вопросах, скорее всего, вы выиграете спор, потому что полны решимости. Кроме того, расположение Солнца и Венеры в вашей карте прямо сейчас способствует вашей популярности среди других.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы хорошо выглядите для людей, потому что Солнце бросает на вас лестный прожектор. Поэтому вы будете держать себя в руках с кем-то, кто может быть требовательным. Попробуйте посмотреть на вещи с их точки зрения. С другой стороны, нет никого настолько глухого, как те, кто носит наушники.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы многого добьетесь, потому что вы неутомимы. Вам будет легко поддерживать постоянные усилия в течение длительного времени, делая то, что вы хотите делать. Примечание: если вы работаете на благо других, а не только на себя, ваша награда будет выше.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это идеальный день, чтобы попрактиковаться в том, как улучшить технику или конкретный навык, будь то искусство, спорт или любая другая деятельность, которой вы хотите овладеть. Все, что вы делаете, может также принести пользу другим, особенно молодежи. Если да, то вы действительно выиграли!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ищите способы улучшить дом уже сегодня, потому что вы можете это сделать. Ремонт, реконструкция и переделка чего-либо, чтобы он выглядел лучше, порадуют вас. Вы также можете помочь кому-то еще и их усилиям по улучшению. Если да, то это будет беспроигрышная ситуация.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы убедительны, отчасти потому, что понимаете собственные мотивы и мотивы других. Это почти как если бы у вас было рентгеновское зрение, и поэтому вы видите подтекст вещей и то, почему люди хотят делать то, что они делают.

Если ваш день рождения сегодня

Актер, комик, писатель Стив Мартин (1945) и актриса Ирина Медведева (1982) отмечают свой день рождения сегодня. Вы бдительны и быстро оцениваете происходящее. У вас остроумное чувство юмора и отличные коммуникативные навыки. Вас интересует многое. Вы находитесь в первом году нового девятилетнего цикла. Оставайтесь легкими на ногах. Будьте любопытны и готовы исследовать новые возможности и направления.