Ежедневный гороскоп. Среда 31 марта 2021

18, 19 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Скорпион ♏

Предупреждение о Луне

Избегайте совершения покупок или принятия важных решений после 17:00 до 23:15 сегодня. После этого Луна переходит из Скорпиона в Стрельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы находитесь в упорядоченном настроении, к тому же у вас есть сильное чувство личной самодисциплины. Это означает, что будет решать все, что вы должны сделать в спокойном, практическом пути — и вы будете работать постоянно, чтобы завершить задачу. Браво!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это отличный день для исследования или работы в одиночку или за кулисами. Что бы вы ни делали, вы будете продолжать до тех пор, пока не будет сделано, потому что вы настойчивы и преданны любой задаче. Следуйте советам кого-то постарше или опытнее.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Выделите время сегодня, чтобы установить будущие цели, потому что вы правильно настроены на это. Когда вы ставите цели, это облегчает принятие решений в будущем. Это также придает вашей жизни структуру и чувство цели. Попробуйте это.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы производите большое впечатление на учителей, родителей, начальников и VIP-персон, потому что они видят в вас добросовестного, надежного, самодисциплинированного человека, который будет уделять внимание деталям. Отлично! Как вы можете использовать это в своих интересах?

Лев (23 июля — 22 августа)

Это идеальный день для изучения, написания статьи или завершения рукописи, потому что вы сосредоточены, настойчивы и будете уделять внимание деталям. Это не день веселья и легкомыслия. Наоборот. Это день, когда нужно уделять внимание практическим вопросам и выполнять свою работу.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы не можете выбрать лучший день, чтобы закончить непонятные детали с налогами, долгами, совместной собственностью, наследством и всем, чем вы владеете совместно с кем-то еще. Вы будете сосредоточены и дисциплинированы в своем подходе ко всему, что делаете, а это значит, что вы добьетесь лучших результатов.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Обсуждения с партнерами и близкими друзьями, а также с представителями широкой общественности сегодня будут продуктивными, потому что эти обмены будут практическими и реалистичными. Никто не пытается наполнить вас солнечным светом. Наоборот. Только факты.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это суперпродуктивный день как на работе, так и в ваших личных делах. У вас упорядоченное состояние ума и сильное чувство самодисциплины, поэтому вы будете осторожны во всем, что делаете. «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Ваш босс одобрит!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Те из вас, кто занимается искусством, могут добиться больших успехов в том, чем вы занимаетесь сегодня. То же для тех, кто занимается спортом. Например, вы можете практиковать и оттачивать технику, чтобы все лучше и лучше в ней овладевать. Это потому, что у вас хватит терпения и самодисциплины, чтобы сделать это сегодня. Добрый день учить детей.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Семейные дискуссии сегодня пройдут хорошо, если они будут логично решать простые вопросы, потому что люди готовы внимательно смотреть на все аспекты проблемы. Точно так же обсуждения с родителями или старшими родственниками также будут практичными и продуктивными.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Поскольку у вас сегодня упорядоченное состояние ума, вы преуспеете во всем, что требует внимания к деталям. Вы будете терпеливы с другими. Это хороший день, чтобы чему-то научиться, особенно у кого-то постарше или более опытного.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы будете практичны и осторожны во всех финансовых вопросах, потому что вы не чувствуете себя легкомысленным — вы очень осторожны со своими деньгами. Точно так же вы будете делать все, что в ваших силах, чтобы сохранить то, что у вас есть и продержаться долгое время.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Натали (1974), актер Александр Збруев (1938) и юморист Владимир Винокур (1948) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. У вас есть собственное чувство стиля с необычным чувством обаяния. У вас быстрый ум и вам сложно дать определение. Хорошие новости! Впереди веселый год! Ожидайте роста популярности и теплых дружеских отношений. Благодарность будет темой, потому что вы будете ценить повседневные радости и красоту вокруг вас. Этот год — время важного выбора. Выбирайте мудро.