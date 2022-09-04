Ежедневный гороскоп сегодня: воскресенье 4 сентября 2022

Оповещение о Луне

8, 9 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 21:30 до 22:30. После этого Луна переходит из Стрельца в Козерога.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Славного воскресенья! Сделайте что-нибудь другое! Ищите приключений! Путешествуйте куда-нибудь. Общайтесь с людьми из других культур. Отправляйтесь туда, где вы никогда не были. Наслаждайтесь красотой декоративно-прикладного искусства других стран и их жителей. (Романтика?)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это отличный день для семейных дискуссий о финансах и наследстве. Вы также можете изучить возможности ремонта или купить что-то красивое для своего дома или члена семьи? Это прекрасное время, чтобы развлечься дома. Делайте все, что вам нравится.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Наслаждайтесь болтовней со всеми сегодня! Вам придется сотрудничать с другими, потому что Луна находится напротив вашего знака, а это означает, что вы должны быть мягче, когда имеете дело с кем-то. Тем не менее, вы не будете возражать против этого, потому что люди сегодня очаровательны и дружелюбны.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это хороший день для финансовых дел, покупок и личных вещей. Те из вас, кто работает сегодня, могут по какой-то причине увеличить свой доход или быть довольными своими усилиями. Вы можете купить что-то особенное для домашнего животного или вы могли бы даже купить домашнее животное!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это сказочный день, чтобы поболтать с другими, потому что прекрасная Венера в вашем знаке прекрасно танцует с Луной. Это создаст приятные чувства между вами и всеми окружающими. Очевидно, что это отличный день, чтобы насладиться общением с друзьями или хорошо провести время.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вас порадует уединение в красивом окружении. По сути, это мягкий, спокойный день и вы цените свою конфиденциальность, поэтому вы будете наслаждаться тишиной и покоем, если вам удастся это сделать. (На самом деле, некоторые из вас наслаждаются тайным любовным романом.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Хорошие встречи с друзьями станут для вас сегодня воодушевляющим опытом. На самом деле, вы могли бы чувствовать себя защищенным по отношению к любимому человеку? В частности, вам понравится проводить время с творческими, артистичными людьми. Даже если вам понравится болтать, вы будете делать это в сдержанной манере.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы чувствуете себя дружелюбно! На самом деле, отношения с начальником или кем-то, кто обладает властью, могут стать уютными до такой степени, что начнутся кокетливые отношения. Может это роман? Это также хороший день, чтобы обдумать будущие цели для себя. Большая мечта!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Путешествие ради удовольствия сегодня полностью доставит вам удовольствие, поэтому это идеальный день, чтобы приложить усилия, чтобы выйти и отправиться куда-нибудь. Сделайте что-нибудь другое! Исследуй свой мир! Если вы не можете ехать далеко, то путешествуйте по городу. Встряхнитесь немного!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Финансовые обсуждения будут благоприятствовать вам сегодня. На самом деле, это тот день, когда вам могут прийти подарки, вкусности и небольшие бонусы. Между тем, это также страстный, нежный день для тех из вас, кто находится в романтических отношениях. О ла ла!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Наслаждайтесь сегодня компанией хороших друзей, а также представителями широкой общественности, партнерами и близкими вам людьми, потому что Венера находится напротив вашего знака, сидя в вашем Доме отношений, вызывая теплые чувства со всеми.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вам понравится быть в окружении красивых вещей как дома, так и на работе. Вы можете чувствовать себя ленивым, поэтому вам будет трудно усердно работать или многого добиться. Вместо этого вы хотите расслабиться и насладиться хорошей едой и хорошими напитками. Романтика благословенна!

Если ваш день рождения сегодня

Певица Бейонсе (1981) и певец Эдуард Хиль (1934-2012) родились в этот день. Вы талантливы, чувствительны и обаятельны. Вы кажетесь другим уверенным, даже смелым. Ваши отличные организаторские способности помогут вам добиться успеха во всем, что вы делаете. Этот год полон свежих, новых начинаний. Это означает, что вам нужно оставаться на ногах легко и быть смелым. Будьте готовы двигаться в новых направлениях и исследовать новые возможности.