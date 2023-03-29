Ежедневный гороскоп сегодня: среда 29 марта 2023

Оповещение о Луне

8, 9 лунный день. Первая четверть.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Что-то неожиданное, но вероятно, приятное может повлиять на вашу домашнюю сцену сегодня. Классическая возможность заключается в том, что вы внезапно развлекаете группу людей. А может, к вам в дом приходит кто-то необычный? Или что-то неожиданное влияет на вашу семью или место, где вы живете? Интересный день!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день. В частности, это отличный день для совместной работы. Поскольку новые идеи и необычные события могут повлиять на ваш день, вам есть что рассказать. Что бы это ни было, вы чувствуете оптимизм и надежду.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это хороший день для финансовых решений и денежных вопросов. Вы можете получить неожиданное повышение, подарок или какое-то благо. Тем не менее, поскольку сегодня все непредсказуемо, берегите то, чем владеете, и защищайте свои деньги.

Рак (21 июня — 22 июля)

Ожидайте неожиданного сегодня, потому что сегодняшний день полон сюрпризов. Вас может застать врасплох группа или друг. Вы даже можете быть застигнуты врасплох хорошими новостями о продвижении по службе или чем-то, что ставит ваше имя в известность. Сегодня полно позитивных возможностей!

Лев (23 июля — 22 августа)

Вполне вероятно, что сегодня вас порадует что-то приятное и неожиданное. Это может быть комплимент, особенно от начальника или кого-то, наделенного властью. Может даже повышение? (Скрестим пальцы.) Поскольку теперь вы хорошо выглядите в глазах окружающих, что-то неожиданное поднимет вам настроение. Может, возможности для путешествий?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Внезапная возможность путешествовать сегодня может упасть на колени. Или возможно, планы путешествия будут прерваны или изменены? Вероятны также сюрпризы, связанные с издательскими, юридическими или медицинскими вопросами. Проверьте свое школьное расписание, потому что оно может внезапно измениться. Убедитесь, что все находятся на одной странице.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Подарки, лакомства и финансовые неожиданности могут прийти к вам сегодня. Между тем, также вероятны неожиданные изменения в наследстве, завещаниях, вопросах страхования или чего-то, связанного с общим имуществом. Держите глаза открытыми. Люди знают ваше положение сегодня.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ждите сегодня сюрприза от близкого человека. Или, может быть, вы встретите кого-то необычного? В любом случае, ваши отношения с представителями широкой общественности, а также с партнерами и близкими друзьями сегодня будут непредсказуемыми. Вы можете столкнуться с другими культурами или возможностями для путешествий.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы можете услышать хорошие новости о своей работе или здоровье. Это может относиться даже к домашнему животному. Возможно, это связано с коллегой? Сегодня вам не составит труда постоять за себя и защитить свои интересы. Наслаждайтесь социальными мероприятиями, спортом и игрой с детьми.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это отличный день для работы с другими, особенно для выполнения дел в тылу, особенно ремонта. Семейные обсуждения пройдут хорошо. Сюрприз, связанный с вашими детьми или романтическим интересом, может вас порадовать. Сотрудничайте с другими сегодня, потому что это принесет только пользу вам.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это напряженное время, но прекрасное время для вас с точки зрения болтовни с другими людьми и встреч с людьми. Там, где вы живете, происходит что-то необычное. Вечеринка-сюрприз? Неожиданная встреча? Вы будете настойчивы на работе или во всем, что связано с вашей работой или вашим здоровьем. Это также относится к решению вопросов, связанных с домашним животным.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваша финансовая сцена выглядит лучше. Сегодня что-то приятное, но неожиданное повлияет на вашу рутину. Это может быть флирт. Это может относиться к вашим детям. Вы можете встретить кого-то нового, необычного. В любом случае, это оптимистичный, захватывающий день!

Если ваш день рождения сегодня

Певец Владимир Пресняков-младший (1968) и режиссер Станислав Говорухин с егодня(1936-2018) родились в этот день. Вы нежны, готовы сотрудничать и вежливы. Вы осторожны и наблюдательны во всем, что вас окружает. Это идеальный год для общения и удовольствия от жизни. Ослабьте бдительность и немного расслабьтесь! Получайте удовольствие, но не упускайте из виду свои цели. Наслаждайтесь!