Ежедневный гороскоп сегодня: четверг 30 марта 2023

Оповещение о Луне

9, 10 лунный день. Растущая Луна.

Предостережение: избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 9:30 до 18:45. После этого Луна переходит из Рака во Льва.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы можете столкнуться с неожиданной удачей. Возможно, у вас есть отличная идея для заработка. Вы можете внезапно купить что-то высокотехнологичное или очень современное, что вам понравится. Вы можете получить неожиданное повышение? Что бы ни случилось, это будет преимуществом или материальной выгодой.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день, потому что Венера в вашем знаке выстроилась в линию с непредсказуемым Ураном, а это значит, что сегодняшний день полон неожиданных событий, волнений и новых впечатлений. Могут начаться новые отношения. Вы можете получить внезапную финансовую выгоду. Сделайте что-нибудь другое!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Что-то приятное и неожиданное может произойти с вами тихо и за кадром. Это может быть даже секрет, который вам откроется. Но что бы ни случилось, вы будете довольны. По общему признанию, это может сделать вас немного возбужденным или беспокойным.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете встретить настоящего человека — кого-то другого, авангардиста или богемца. Или возможно кто-то, кого вы уже знаете, сделает что-то, что вас удивит. Вы также можете быть поражены позицией, которую занимает группа. (Это не скучный день.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Обсуждения с боссами, родителями, VIP-персонами и полицией сегодня пройдут хорошо, потому что они могут неожиданно сделать что-то в вашу пользу. Это может быть продвижение по службе. Возможно, похвала, подарок или услуга? Точно так же что-то может внезапно побудить вас изменить свое направление таким образом, чтобы получить больше свободы.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Внезапные возможности путешествовать могут материализоваться. Держите упакованную сумку у двери. Однако сегодня планы поездок могут внезапно измениться. Между тем вас могут удивить неожиданные новости из чужой страны или издалека. Изменения в медицинской или юридической ситуации также вероятны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это интересный день, потому что вы можете получить неожиданную финансовую выгоду, связанную с наследством, завещанием, поместьем, возвратом денег от государства, страховкой или общей собственностью. Будьте в курсе этих проблем, чтобы убедиться, что вы знаете, что происходит.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы можете установить новые отношения с кем-то, кто радикально отличается от всех, кого вы знаете. Возможно, друг или партнер сделает что-то, чего вы не ожидали? Даже обычные люди могут застать вас врасплох или удивить.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вас порадуют неожиданные услуги и помощь со стороны коллег. Вы также можете получить новое высокотехнологичное оборудование или научный совет. Некоторые из вас получат повышение или даже похвалу от начальника. В общем, сегодняшний день полон приятных сюрпризов, возможно, связанных как с вашим здоровьем, так и с вашим питомцем. Следите за обновлениями!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вам может прийти неожиданное приглашение. Оденьтесь хорошо, чтобы вы могли быстро отреагировать на неожиданное, но волнующее событие. Будьте готовы действовать в одно мгновение. Тем не менее, родители должны быть бдительными, потому что этот день может быть подвержен несчастным случаям для их детей.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Запасите холодильник, потому что вы можете неожиданно развлечься дома. Кто-нибудь может зайти. У члена семьи могут быть интересные новости. А может быть, кто-то в семье сделал что-то диковинное? Вы также можете купить что-то необычное, современное или высокотехнологичное для дома.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваш распорядок дня изменится сегодня, надеюсь, в приятную сторону. Это классический день, когда можно встретить новые лица, увидеть новые места и услышать новые захватывающие, современные и футуристические идеи. Объезд может привести вас в интересное путешествие. Тем не менее, обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, чтобы избежать несчастных случаев.

Если ваш день рождения сегодня

Гитарист Эрик Клэптон (1945) и певица Селин Дион (1968) отмечают свой день рождения сегодня. Вы искренни, уверены в себе и смелы. Вы упорно трудитесь для достижения личных целей, из-за чего вы можете выглядеть эгоистичным, но это не так. В этом году самое время заложить прочный фундамент в своей жизни, а это значит, что простота — это ключ к успеху. Работайте над созданием структур физически и внутри себя.