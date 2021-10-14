Ежедневный гороскоп: четверг 14 октября 2021

8, 9 лунный день. Растущая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вам понравится разговаривать с партнерами, близкими друзьями и болтать с представителями широкой общественности сегодня. Тем не менее, какое-то расстройство или удивление, которое может повлиять на ваши деньги, ваши активы или ваше имущество, может иметь место. Поэтому держите глаза открытыми! Следите за тем, что у вас есть.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Обсуждения с начальством или начальниками, связанные с вашей работой, сегодня будут позитивными. Аналогичным образом, вопросы, связанные с вашим здоровьем, также могут быть информативными. Однако начальник, родитель или кто-то из авторитетов могут сделать что-то, что застает вас врасплох. Сохраняйте спокойствие.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна прекрасно танцует с вашим управителем Меркурием. Это побудит вас составить планы путешествий или поговорить с людьми из других культур или из других стран. Вы также можете быть активны в социальных сетях. Тем не менее возможны перебои в поездке. Дайте себе дополнительное время, чтобы иметь место для маневра.

Рак (21 июня — 22 июля)

Хотя вас могут расстроить неожиданные проблемы, связанные с совместной собственностью и банковским делом тем не менее, это хороший день, чтобы обсудить с кем-нибудь эти вопросы. Проясните ситуацию. Выясните, что произошло. И помните — ваша первая потеря — самая дешевая потеря. (Всегда.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вам придется идти вместе с другими, потому что Луна находится напротив вашего знака, а это означает, что сотрудничество — это порядок дня. К счастью, разговоры с другими должны течь гладко. Сказав это, будут некоторые неприятности с кем-то, возможно с начальником или родителем. Будьте крутым.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Обсуждения, связанные с работой, сегодня будут позитивными и взаимно информативными. Кто-то может помочь вам завершить старый проект. Возможно, информация из прошлого актуальна и сейчас. Тем не менее, будьте готовы к перебоям в вашем рабочем дне из-за отмененных встреч, перебоев в подаче электроэнергии, нехватки персонала — чего угодно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это прекрасный день, чтобы пообщаться! Принимайте приглашения, чтобы весело провести время с другими. Цени искусство, спортивные состязания и игровые занятия с детьми. Романтика тоже приветствуется. Родители должны знать, что этот день для ваших детей очень опасен, поэтому будьте бдительны. (Социальные планы могут внезапно измениться.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня у вас на уме домашние и семейные проблемы. Может состояться закулисное обсуждение. Между тем, что-то неожиданное может нарушить ваш домашний распорядок — возможно, возникла проблема с мелкой бытовой техникой или может произойти небольшая поломка?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы можете быть удивлены, услышав сегодня новости от старого друга, у которого есть для вас интересные новости. Одно можно сказать наверняка — ваш распорядок дня изменится. Короткие поездки могут происходить внезапно или, в свою очередь, отменяться. Это напряженный, социальный день.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Что-то, что связано с вашей денежной сценой, вашим имуществом или вашим денежным потоком, может пострадать сегодня или претерпеть некоторые неожиданные изменения. Поэтому следите за тем, что у вас есть, чтобы быть готовыми тушить пожар. Босс, которого вы давно не видели, может дать вам совет.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы стремитесь узнавать что-то новое сегодня, поэтому можете разговаривать с людьми из разных слоев общества. Вы также можете изучить возможности путешествий. Между тем вероятны и сюрпризы, связанные с домом и семьей. Будьте на связи! Больше всего вы любите встречаться с необычными персонажами.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня у вас есть энергия, чтобы заняться банковским делом и проверить подробную информацию о совместной собственности, налогах и долге. Однако при этом вы можете быть удивлены тем, что узнали. Кто-нибудь может бросить вам мяч? Действуйте медленно и осторожно, чтобы ничего не упустить.

Если ваш день рождения сегодня

Модельер Валентин Юдашкин (1963) и телеведущая Ирена Понарошку (1982) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы от природы любопытный человек, словесно выразительный и динамичный. Вы добры, доброжелательны и всегда справедливы. Этот год для вас немного медленнее для вас вполне уместно сосредоточиться на себе и своих ближайших отношениях. В этом году доверяйте своей интуиции, потому что она необычайно сильна. Примите помощь других, если она вам предложена.