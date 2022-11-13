Единое ежемесячное детское пособие появится с 2023 года

Депутаты решили отказаться от использования термина «универсальное пособие». Для справки: Уже на этой неделе на официальных совещаниях в правительстве использовалось другое название — единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Оно появится с 2023 года и объединит следующие выплаты: — пособие беременным женщинам — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей — выплата на первого ребенка до 3 лет — выплата на третьего ребенка до 3 лет — пособие на детей от 3 до 8 лет.

Обратиться за пособием смогут семьи, ожидающие ребенка и с детьми до 17 лет со среднедушевым доходом ниже одного регионального прожиточного минимума.

В Якутии прожиточный минимум был повышен в июне и составляет 21 019 рублей, но надо учесть, что с 1 января 2023 года будет еще одно повышение прожиточного минимума в РФ на 3,3%.

Чтобы оформить универсальное пособие, необходимо будет подать одно заявление без дополнительных справок. Сделать это можно как через портал госуслуг, так и лично через МФЦ или Фонд пенсионного и социального страхования.