В 2023 году вырастут суммы всех пособий и больничных

Россиян в 2023 году ждут новые суммы пособий. Так как выплаты — маткапитал, пособия беременным, семьям с детьми и т.п. привязаны к МРОТ, а он вырастет с 15 279 до 16 242 рублей с января, суммы пособий также увеличатся, сообщает ЯкутияМедиа.

Со следующего года семьям будут платить универсальное пособие, оно объединит выплаты беременным, выплату на третьего ребенка, пособие на детей от 3 до 8 лет, пособие на детей от 8 до 17 лет и несколько других. Размер выплаты будет определяться в зависимости от нуждаемости семьи — она составит от 50 до 100% прожиточного минимума, пояснила сенатор Совфеда Елена Бибикова.

Вырастет и единовременное пособие при рождении ребенка — до 23 011 рублей. Пособие по беременности и родам увеличится до 383 179 рублей.

Маткапитал на первого ребенка вырастет на 65 тысяч по сравнению с 2022 годом — до 589,5 тысячи рублей. А размер маткапитала на второго ребенка, если семья не получала средства на первого, увеличится на 85,9 тысячи и составит 779 тысяч рублей.

Выплаты по больничному поднимутся до 83 204 рублей в месяц.

Как заверила депутат Госдумы Светала Бессараб в комментарии pnp.ru, в 2023 году увеличатся практически все социальные выплаты и пособия. Она также пообещала дальнейший рост соцподдержки — деньги в бюджете на 2023-2025 годы уже заложены.

