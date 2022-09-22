МРОТ и прожиточный минимум увеличат в 2023 году — Минтруда РФ

МРОТ на 2023 год предлагается увеличить до 16 242 руб., а прожиточный минимум – до 14 375 руб, сообщает Минтруда РФ.

Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства в четверг и будут внесены в Государственную Думу в составе бюджетного пакета.

«Традиционно индексация прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда проводится с 1 января. В условиях высокой инфляции 2022 года было принято решение провести повышение прожиточного минимума и МРОТ поэтапно для того, чтобы поддержать доходы граждан с учетом роста цен. С 1 июня прожиточный минимум, МРОТ, страховые и социальные пенсии по поручению Президента были проиндексированы на 10%. С 1 января предлагается повысить прожиточный минимум еще на 3,3%, а минимальный размер оплаты труда – на 6,3%. Таким образом совокупные темпы роста базовых социальных гарантий будут выше прогнозируемой инфляции в 12,4%. Общий годовой рост прожиточного минимума составит 13,6%, а минимального размера оплаты труда – 16,9%», – сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По состоянию на 1 января 2022 года размер прожиточного минимума на душу населения составлял 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля. 1 июня 2022 года размер прожиточного минимума был увеличен на 10%. Этот проиндексированный размер прожиточного минимума с 1 января 2023 года будет увеличен на 3,3%. Соответственно, прожиточный минимум на душу населения составит 14 375 рублей, для трудоспособного населения составит 15 669 рублей, для пенсионеров – 12 363 руб., для детей – 13 944 руб. Годовой рост прожиточного минимума на душу населения составит 1721 рубль, для трудоспособного населения – 1876 руб., для пенсионеров – 1481 рубль, для детей – 1670 рублей. Таким образом, годовая индексация прожиточного минимума составит 13,6%.

Размер прожиточного минимума используется при оценке нуждаемости. Кроме того, от прожиточного минимума зависят размеры социальных выплат. С повышением этой величины увеличиваются размеры выплат для нуждающихся семей с детьми, социального контракта по ряду направлений, а также федеральной и региональной социальных доплат к пенсиям. Повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 млн граждан – семей с детьми, пенсионеров, беременных женщин.

«Как и поручал президент, минимальный размер оплаты труда будет расти более высокими темпами, нежели прожиточный минимум. Величина, установленная на 1 июня 2022 года, будет дополнительно проиндексирована с 1 января 2023 года на 6,3%», – сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда составлял 13 890 рублей. С 1 июня он был проиндексирован на 10%. После индексации с 1 января 2023 года дополнительно на 6,3% его размер составит 16 242 рубля. Годовой прирост – 2352 рубля. Таким образом, годовая индексация МРОТ составит 16,9%. Таким образом, в 2023 и 2024 годах прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда предлагается устанавливать в особом порядке законом о федеральном бюджете с учетом прогнозируемого уровня инфляции.