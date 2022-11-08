В 2023 году вместо шести пособий на детей будет одно — универсальное

Повышение детских пособий в 2023 году коснется всех выплат: единовременного пособия при рождении, декретных, ежемесячного пособия за постановку на учет в женской консультации на ранних сроках беременности и других. Также разрешат ежемесячно получать пособие из средств маткапитала уже на первого ребенка, сообщает «Парламентская газета».

Финансово благополучные семьи в том числе сохранят право на единовременное пособие при рождении малыша. Сейчас это 20 472 рубля 77 копеек — после индексации с 1 февраля 2023 года станут выплачивать 23 011 рублей без учета повышающих коэффициентов в отдельных регионах.

Единовременное пособие по беременности и родам всем ставшим мамами и находящимся в декретном отпуске тоже в силе. За 140 дней при неосложненных родах его предел поднимут с 360 164 до 383 178 рублей 60 копеек, за 156 дней при осложненных — с 401 325 рублей 60 копеек до 426 970 рублей 44 копеек. А за 194 дня при появлении нескольких детей — с 499 084 рублей 40 копеек до 530 976 рублей 6 копеек.

Верхняя планка ежемесячных выплат по уходу за ребенком до полутора лет для официально работающих сместится с 31 282 до 33 281 рубля, нижняя — с 7677 до 8629 рублей.

Универсальное пособие заменит шесть действующих. На него смогут рассчитывать малообеспеченные семьи и женщины в положении. Размер определят в зависимости от среднедушевого дохода семьи. Это 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума для детей. А при начислении беременным — прожиточного минимума трудоспособного населения.

Мамы и папы детей, родившихся до 31 декабря 2022 года, вправе решать, переходить ли на новую модель начисления пособий.

Особо нуждающихся дополнительно поддержат ежемесячной выплатой из материнского капитала. Раньше она полагалась только на второго ребенка. Теперь — начиная с первого.