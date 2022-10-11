«Доску позора» на въезде в Якутию сменит новая стела

На следующей неделе на границе Якутии с Амурской области начнётся установка приграничного знака «Саха Сирэ — Якутия». Инициаторами являются молодые предприниматели и жители Якутии, их имена будут выбиты на стеле, сообщает тгк БОРБУЕВ. Дизайн-проект ООО «Ректайм». Фото участника инициативной группы Руслана МИХАЙЛОВА.



Напомним, что в сентябре депутат Ил Тумэна Виктор Федоров возмущенно написал в своем телеграм-канале:

— Сегодня приехал в родную республику по федеральной трассе «Лена». Проехал 6 регионов России, и нигде такого, мягко говоря, «странного» въезда нет. Стенд весь обклеен какими-то бумажками. Все, кому не лень, это делают. Это не въезд в Республику Саха (Якутия), а «Доска позора»!

Для сравнения Виктор Федоров разместил фото въездных знаков Бурятии, Забайкальского края и других регионов Дальнего Востока. Контраст был впечатляющим!

Но вскоре «доска позора» благодаря усилиям инициаторов проекта будет заменена на новый арт-объект.