Виктор Федоров: Это не въезд в Якутию, а «Доска позора»!

Депутат Ил Тумэна Виктор Федоров написал в своем телеграм-канале:

Сегодня приехал в родную республику по федеральной трассе «Лена». Въездной знак (или граница?) вызывает вопросы. Проехал 6 регионов России, и нигде такого, мягко говоря, «странного» въезда нет. Стенд весь обклеен какими-то бумажками. Все, кому не лень, это делают. Это не въезд в Республику Саха (Якутия), а «Доска позора»!