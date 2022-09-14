14.09.2022
21:16
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Якутия

Виктор Федоров: Это не въезд в Якутию, а «Доска позора»!

Депутат Ил Тумэна Виктор Федоров написал в своем телеграм-канале:
Сегодня приехал в родную республику по федеральной трассе «Лена». Въездной знак (или граница?) вызывает вопросы. Проехал 6 регионов России, и нигде такого, мягко говоря, «странного» въезда нет. Стенд весь обклеен какими-то бумажками. Все, кому не лень, это делают. Это не въезд в Республику Саха (Якутия), а «Доска позора»!

Источник: тгк

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