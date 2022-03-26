Дни якутской литературы в Алданском районе

Впервые за 37 лет Алданская земля встречала литераторов Якутии. С 23 по 25 марта прошли Дни поэты и писатели Якутии в рамках празднования 100-летия со дня образования республики с творческой миссией посетили Алданский район.

Дни якутской литературы в Алдане стали совместным проектом Союза писателей Якутии, Межпоселенческой центральной районной библиотеки им. Н. А. Некрасова и Управления культуры и искусства Алданского района.



С любителями чтения – алданцами, жителями Томмота и с. Хатыстыр встретились Николай Лугинов, народный писатель, сопредседатель Союза писателей России, Наталья Харлампьева, народный поэт Якутии, председатель Союза писателей Якутии, Гаврил Андросов, поэт, главный редактор журнала «Чолбон», Аграфена Кузьмина, прозаик, обозреватель газеты «Саха Сирэ».

— Когда мы думаем о материальных благах, духовная составляющая уходит на второй план. Отсутствие духовности, знаний в области музыки, литературы, изобразительного искусства может привести к гораздо более негативным последствиям, чем отсутствие сахара и гречки в магазинах, — отметил в своем приветственном слове заместитель главы Алданского района Игорь Сахно.



Творческие встречи с писателями Якутии и презентация их книг, беседы о путях развития современной якутской литературы, встреча с алданским ЛитО, включающая мастер-классы, круглый стол «Проблемы издания местных авторов» и творческий концерт – такова насыщенная программа первого дня мероприятия.

Алданцы готовились к встрече и приняли участие в литературном видеомарафоне «Звенящее слово Якутии»: студенты АПТ, учащиеся и педагоги школ Алдана и поселков, жители района читали стихи и прозу якутских писателей. Состоялась демонстрация лучших сюжетов, а все ролики размещены на сайте и в соцсетях библиотеки и доступны для просмотра.

Многие участники сетевого марафона пришли на очную встречу с авторами строк, которые они выбрали для прочтения. «Умение читать книгу, возвращаться к ней, перечитывать вам сегодня нужно воспитывать, без этого очень трудно будет жить», — напутствовала своих молодых слушателей Наталья Ивановна.

Именитые гости говорили с собравшейся молодежью и творческим активом Алдана о любви к литературе, о векторах ее развития, в том числе в нашей республике, трудностях перевода с национального языка («Бездарную вещь хорошо перевести невозможно. Поэтому доверьтесь переводу!» – резюмировал обсуждение этой темы Николай Лугинов), о современных якутских авторах и мерах поддержки молодых литераторов в республике.

Отвечая на вопросы аудитории, Наталья Ивановна рассказала, что одной из важнейших форм поддержки начинающих литераторов, которой на протяжении многих лет является Республиканское совещание молодых писателей. Очередной форум состоится уже в ближайшие дни в столице республики. На 23-м совещании будут работать 7 секций, и тем начинающим авторам, которых эксперты сочтут самыми лучшими, будут вручены сертификаты на издание первой книги. Кроме того, молодые литераторы принимают участие во всероссийских форумах, конкурсах и фестивалях.

— Стараемся эту линию не упускать, потому что с нами так же работали, когда мы только начинали, — подчеркнула Н. И. Харлампьева.

Стоит сказать, что в качестве начинающего автора на Совещание из Алданского района отправится Валентина Волкова, очень трепетно и кропотливо работающая над популяризацией эвенкийского языка и литературного слова на нем. А член Союза писателей, руководитель томмотского ЛитО «Перекресток» Елена Овчарова будет работать в качестве мастера с молодыми литераторами на площадке русскоязычной секции мероприятия.

Рассказали поэты и писатели и о том, что связывает их с Алданом. Помимо славных биографий родных, которые трудились здесь в годы становления промышленного первенца республики – это и большая литературная история нашего края.

— Алдан заметно преобразился. Но главное – я горжусь тем, что про него писали лучшие писатели, классики. Я сегодня рекомендую найти эти произведения. Вы должны знать и гордиться тем, что многие писатели и поэты связаны с этим краем, – сказал Николай Лугинов.

Не обошлась беседа без вопроса о любимых авторах, и гости алданцев дали советы участникам встречи о том, какую литературу читать. Гаврил Андросов призвал школьников и студентов обратить внимание на современных российских авторов: среди них Андрей Алексеев – иркутский прозаик, Антон Лукин из с. Дивеево, Андрей Тимофеев – руководитель Совета молодых литераторов Союза писателей России, поэт из Ангарска Василий Попов, Григорий Медведев и др.

А после большой беседы о судьбах книг и литературы состоялось более камерное мероприятие с участниками литературных объединений «Самородок» и «Вдохновение», алданские авторы прочли на нем свои произведения и получили советы о том, как поднять свое творчество на новый уровень мастерства.

24 марта в Томмоте была проведена творческая встреча гостей с литературным объединением «Перекресток». ЛитО существует с 2006 года, и поначалу действовало как общественная организация взрослых пишущих людей Томмота. Сегодня его участники — это ребята с 6-го по 10-й классы. Сейчас, по словам лидера объединения Елены Овчаровой, творческий состав «Перекрестка» работает как популяризатор хорошей литературы, готовит спектакли и композиции на материале произведений российских и зарубежных авторов.

Юные участники ЛитО под руководством Елены Степановны показали гостям литературно-музыкальную композицию по творчеству народного поэта Семена Данилова, чей 105-летний юбилей праздновался 20 марта.

— Это было очень удивительно и трогательно, после мы долго приходили в себя, потому что были подсвечены те стихи и направления поэзии Семена Данилова, о которых в суете жизни мы и сами нечасто вспоминаем, — поделилась позже автор книги о жизни поэта Наталья Харлампьева.

Эмоциональное потрясение было взаимным, участники ЛитО остались под большим впечатлением от прошедшей встречи.

— Мои ребята горячо спрашивали наших гостей и так же взволнованно выслушивали ответы. Они были рады получить в подарок книги и автографы авторов. А на следующий день дети такие же взволнованные пришли ко мне в кабинет, и мы еще часа три обсуждали и то, как мы выступили, и то, в каком они восторге от встречи со знаменитыми писателями. Одна моя семиклассница сказала, что книгу стихов, которую ей подарила Наталья Ивановна, она уже прочитала и нашла в ней много близкого ее сердцу и духу, — рассказала Елена Овчарова. – Учитывая, что делегация якутских писателей в последний раз была в Алдане в середине 80-х годов прошлого века, нынешнее мероприятие – масштабное и очень значимое! Жаль, что зрителей и слушателей в зале было не так много, как хотелось бы. Я надеюсь, что такие визиты будут продолжаться. К сожалению, дети, которых я учу литератур считают, что авторы – это, в основном, люди, которых уже нет в живых. Убеждена, что такие писательские десанты необходимы районам республики, иначе писатели и читатели зачастую существуют отдельно, и порой даже не пересекаются и друг о друге ничего не знают. Очень бы хотелось, чтобы это начинание продолжилось!

А 25 марта в «некрасовке» состоялся показ и обсуждение художественного фильма «Надо мною солнце не садится» по произведению Н. Лугинова.

— Кинематограф должен основываться на добротном литературном материале, без этого очень трудно снять качественный фильм. История якутского кино об этом свидетельствует, — отметила Н. И. Харлампьева перед началом демонстрации истории по мотивам книги «Таас Тумуус».

Вечером того же дня гости алданцев отправились в с. Хатыстыр, где также была организована презентация книг и встреча с жителями.

Три насыщенных художественным словом и интересным общением дня, состоявшихся в конце марта на Алданской земле, были призваны оставить в умах и душах жителей района главный посыл, озвученный Николаем Лугиновым: «Литература – это высшая степень проявления мысли».