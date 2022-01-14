Директор Нюрбинского театра приглашен на Пятый форум театров малых городов России

Заслуженный деятель искусств, директор-художественный руководитель Нюрбинского государственного передвижного драматического театра РС(Я) Юрий Алексеевич Макаров приглашен на Пятый форум «Театры малых городов России 2022 г.: круглый стол, семинары, лекции».

Приглашение руководитель получил от Генерального директора АНО «Фестиваль «Золотая маска» Марии Евсеевны Ревякиной. Форум состоится 14-16 марта в Москве в рамках внеконкурсной программы Фестиваля «Золотая Маска».

Фестиваль «Золотая Маска» совместно с многолетним партнером – Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко проводит образовательный интенсив для директоров и художественных руководителей театров малых городов. Юрий Алексеевич Макаров принял участие во всех четырех круглых столах, объединяющих театральных профессионалов из более 40 городов — Альметьевска, Ачинска, Березников, Вольска, Глазова, Лысьвы, Новокуйбышевска, Нягани, Озерска и других. Цель программы – создание дискуссионного поля для обсуждения насущных практических и художественных вопросов в организации театрального дела. Делая акцент именно на театрах малых городов, организаторы помогают участникам преодолеть географическую разобщенность и открывать новые возможности в решении задач, с которыми театры сталкиваются в ежедневной практике.

В этом году насыщенная программа круглого стола включает в себя семинары на тему «Репертуарный театр в современном мире, как выстроить репертуарную политику в малом городе, возможен ли эксперимент и новые формы театра», «Новые имена режиссеров и современное направление драматургии», «Фестиваль – форма профессионального общения, принципы организации, развития, продвижения», «Новые коммуникации для театрального лидера. Технология фасилитации», «Охрана труда в театре», «Ораторское мастерство и искусство публичных выступлений», «Сайт, особенности театрального сайта, его обновление и ведение», «Проект, как форма привлечения нового зрителя или как реализовать творческий проект с нуля и получить грант», «Практика написания грантов» и презентации участников.