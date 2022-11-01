01.11.2022
14:12
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Происшествия
Дела амурные: Житель Якутии угрожал убийством бывшей жене
В дежурную часть ОМВД России по Усть-Майскому району Якутии поступило сообщение о том, что мужчина угрожает расправой одной из местных жительниц.
В ходе проверки участковый уполномоченный полиции установил, что 31-летний подозреваемый и потерпевшая ранее состояли в отношениях. После расставания женщина вышла замуж за другого мужчину, что не понравилось бывшему. Тогда злоумышленник начал преследовать её. В день происшествия он пришёл к ней домой, имея при себе нож, и стал высказывать в адрес заявительницы угрозы убийством. Женщина немедленно вызвала полицию.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью».
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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