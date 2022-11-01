Дела амурные: Житель Якутии угрожал убийством бывшей жене

В дежурную часть ОМВД России по Усть-Майскому району Якутии поступило сообщение о том, что мужчина угрожает расправой одной из местных жительниц.

В ходе проверки участковый уполномоченный полиции установил, что 31-летний подозреваемый и потерпевшая ранее состояли в отношениях. После расставания женщина вышла замуж за другого мужчину, что не понравилось бывшему. Тогда злоумышленник начал преследовать её. В день происшествия он пришёл к ней домой, имея при себе нож, и стал высказывать в адрес заявительницы угрозы убийством. Женщина немедленно вызвала полицию.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью».