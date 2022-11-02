Члены Общественной палаты Якутии выступят на форуме «Сообщество» в Москве

Сегодня в Москве, в одном из самых значимых для нашей страны мест — на Поклонной горе, в Музее Победе открылся итоговый форум «Сообщество». В его работе принимают участие члены Общественной палаты Республики Саха (Якутия), представители некоммерческих организаций, бизнеса и власти нашего региона.

В этом году темой форума выбран девиз «Народное единство: суверенитет, созидание и справедливость!». Зарегистрировано 4400 участников практически со всех регионов России и ближнего зарубежья. Открыла работу форума секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева. На площадке Музея Победы в течение двух дней пройдут панельные дискуссии, экспертные ток-шоу, а также презентации проектов. Все события будут объединены общими тематическими треками, такими как «Общественная консолидация», «Милосердие и сострадание», «Суверенитет», «Свобода», «Созидание», «Справедливость», «Народное единство», «Университет ОП РФ».

От делегации Республики Саха (Якутия) запланированы два выступления. Член Обществпенной палаты России от РС(Я), заместитель председателя Общественной палаты РС(Я) Лена Ефремова выступит на круглом столе «Благополучная многодетная семья — национальная идея и базовый ответ на демографические вызовы» (модераторы: председатель Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко и его заместитель Юлия Зимова).

Выступление Лены Ефремовой будет сопровождать многодетная якутская семья, которая предстанет перед публикой в национальных якутских костюмах. Они расскажут о себе, о нашем регионе и о том, как важна семья в наше непростое время.

Во второй день форума запланирован доклад члена Общестыенной палаты РС(Я), 1-го проректора АГИКИ Станислава Иванова. Станислав Семенович расскажет, как Общественная палата Якутии стала одним из первых регионов, где оперативно была организована работа с родственниками мобилизованных, о том, как решались вопросы возвращения домой ошибочно призванных, о сборе гуманитарной помощи нашим воинам, которую ведут волонтеры в Добровольческом штабе. Штаб был создан полтора года назад благодаря лидерам Общественной палаты РС(Я), в те дни, когда в Якутии начались страшные лесные пожары.

Кроме того, Станислав Семенович в своем выступлении остановится на той помощи, которую Якутия оказывает Донбассу. Помимо вывоза нескольких тонн гуманитарной помощи его жителям, беженцам, объявлено шефство над городом Кировское в Донецкой народной республике.

Общественная палата РФ проводит форум «Сообщество» с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью на межрегиональном и федеральном уровне. Целевая аудитория форума — гражданские активисты, представители НКО, эксперты по развитию третьего сектора, социальные предприниматели, руководители органов власти, добровольцы и неравнодушные люди, готовые заниматься социально ориентированной работой.