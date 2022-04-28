Чемпионам России по мас-рестлингу вручили по 200 тысяч рублей

В Якутске в спорткомплексе «Модун» подвели итоги чемпионата России по мас-рестлингу, который прошел в выходные в Казани. Якутские спортсмены смогли выиграть 11 золотых медалей из 14 возможных. Чемпионам страны, которые представляли сборную Якутии, вручили по 200 тысяч рублей.

Чемпионами страны в составе сборной Якутии стали Дмитрий Саввин (65 кг), Семен Ануфриев (75 кг), Павел Черноградский (90 кг), Дмитрий Попов (105 кг), Наталья Черноградская (55 кг), Норайаана Трофимова (65 кг), Ирина Севрюк (75 кг), Татьяна Баишева (свыше 125 кг).

Были и те якутяне, кто смог выехать на чемпионат страны в составе других региональных команд. Так, в наилегчайшем весе до 60 кг выиграл Герман Игнатьев, который представлял Башкортостан, Валерий Никаноров (до 70 кг), первенствовал от Московской области, Станислав Иванов (80 кг) стал победителем от Кабардино-Балкарии.

В остальных весовых категориях победителями стали Иван Галкин (до 125 кг) из Калуги, Виктор Колибабчук (свыше 125 кг) из Смоленска, Мохинур Абдузойирова (до 85 кг) из Калуги. Все они вошли в состав сборной России на чемпионат мира, который состоится летом в Якутске.

Во время пресс-конференции заместитель министра спорта Якутии Александр Бугаев поздравил с успешным завершением соревнований и вручил всем чемпионам России, которые представили сборную республики, сертификаты на сумму 200 тысяч рублей, а для их личных тренеров — по сто тысяч рублей.

«Прошедший чемпионат России в Казани имел важное значение для наших спортсменов, так как через некоторое время столица нашей республики в июне примет чемпионат мира по мас-рестлингу, а победители завершившегося старта соревнований будут представлять нашу страну. Теперь предстоят сборы под руководством старшего тренера сборной России Николая Константинова. Благодаря решению Международной Федерации мас-рестлинга, поддержке министерства спорта России и главы нашей республики чемпионат мира пройдет на высоком уровне, идет ответственная подготовительная работа», — рассказал Александр Бугаев.