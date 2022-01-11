Большое видится на расстоянии — из истории создания детской реабилитационной службы Якутии

Медицина в историях. К 100-летию ЯАССР

Пытаясь сложить, как пазлы, историю столичной детской службы восстановительного лечения и реабилитации, с огромным уважением открываю для себя все новые и новые имена.

Восстановительная медицина как самостоятельное направление начала формироваться в России с 1993 года. Точкой отсчета считается образование первой в России кафедры восстановительной медицины в Московской медицинской академии имени И.М.Сеченова. Якутия оказалась в числе первых регионов страны, начавших работать по этому направлению. А создание в Якутске службы восстановительного лечения и реабилитации связано с именем заслуженного врача республики, отличника здравоохранения, к.м.н. Анны Алексеевны Наумовой. В 1993 году на базе Детской городской больницы впервые было создано отделение восстановительного лечения и реабилитации на пятнадцать коек под руководством врача-невролога Екатерины Петровны Никитиной. Тогда десятки маленьких якутян с различными заболеваниями нервной системы и ортопедическими проблемами получили возможность, не покидая пределов республики, получать необходимое лечение. Причем реабилитационная терапия включала уже тогда не только медикаментозное лечение, но и психолого-педагогическую коррекцию и медико-социальную адаптацию. Это было началом большой работы.

— Такое фонтанирующее время было, фонтанирующие идеями люди, прямо искрящиеся, — сказала мне психиатр, медицинский психолог Ирина Михайловна Казакова, которая помогла мне заглянуть в закулисье того времени. Мы сидели в ее крохотном кабинете в Солнечном городке Национального центра медицины, и я с удовольствием слушала ее рассказ о том, как все начиналось.

— У многих из нас уже выросли собственные дети, мы обросли собственными внуками, не только мы сами, но и наши пациенты, – негромко начала свой рассказ Ирина Михайловна. — Встречаешь порой уже выросших своих пациентов и радуешься. Удивительно и радостно, что дети, несмотря на сложные перипетии со здоровьем, смогли занять свою нишу социальную, организовать семью, родить детей, познать семейное счастье. Говорю так потому, что есть такие состояния, которые инвалидизируют настолько, что дети часто остаются на попечении только своей семьи. Я приехала в Якутск в 1993 году, как раз на Можайского, на базе бывшего детского сада, открывалось реабилитационное отделение, я поехала туда и в тот же день устроилась на работу. Коллектив сложился из педагогов и медиков. Сразу было оговорено, что врачи занимаются диагностикой, лечением, реабилитацией, подбором программы для ребенка. Мне как психиатру было поручено наладить взаимодействия специалистов, включить педагогов в работу в плане педагогической реабилитации. Нужно было научить педагогов работать так, чтобы педагогические занятия несли лечебно-оздоровительный эффект, и надо отдать им должное, они, как губка, впитывали все. Там было творчество, у всех было желание работать, творить, такое было единение. Когда мы начали общаться, я увидела их большую заинтересованность, готовность все свои знания, все свои таланты приложить для того, чтобы ребенок, который не имел возможности пойти в детсад по своему состоянию, смог получить все, что получают остальные ребятишки. Чтобы пребывание в реабилитационном отделении было не только уколами, процедурами, массажами, а чтобы это была полноценная жизнь. Вспоминаются этими годы как удивительные, мы жили и дышали, как единый организм. Волею судеб коллектив был настолько доброжелателен и к детям, и друг к другу, было столько идей по организации лечебного процесса, что это казалось невероятным. Доктора обсуждали каждого ребенка все вместе, все было на добром сотрудничестве, это был обмен опытом, фактически каждый ребенок проходил через консилиум. Мы были одной семьей. Такое фонтанирующее время было, фонтанирующие люди, прямо искрящиеся… Отделение не было тем медицинским учреждением, каким поначалу представлялось педагогам, просто они выполняли свою работу в новых условиях и с новой целью. Там было творчество, было такое единение, что хотелось работать. Не зря родители говорили, что им очень повезло пролечиться в отделении, что это помогло ребенку. Вы знаете, когда я готовилась к этой встрече, передо мной прошла целая череда воспоминаний. Какие в отделении работали люди! Заведующая отделением Екатерина Петровна Никитина активно вела детей, консультировала. Она была больше, чем врач, она была как учитель. Имея такой колоссальный опыт как невролог, она считала необходимым делиться им с коллегами. Она смотрела ребенка «вслух». Самым теплым местом была ординаторская, там стояли масляные обогреватели, и там чаще всего врачи смотрели детей. Сидели рядом неврологи Екатерина Петровна Никитина и Зинаида Ивановна Андросова, педиатры Зинаида Егорова Ильчибаева и Зинаида Егоровна Андросова. У всех был разный опыт, они обсуждали каждого ребенка, буквально «взвешивали», как бриллиант.

Екатерина Петровна была удивительно корректным человеком, умела разговаривать с людьми очень уважительно, даже не просто корректно, она в разговоре поднимала собеседника до своего уровня. Когда от нее человек выходил, было видно, что он был у Екатерины Петровны, он прямо нес на лице печать просвещенности. Она умела руководить, и это было по-матерински, мы очень многому научились у нее, и прежде всего отношению к пациенту, к его родителям. Она умела как-то предупредить все негативные моменты, родители очень доверяли ей. Она аргументировала, прогнозировала реабилитационные мероприятия, прогнозировала результат, и это было как принцип существования, это было заложено в ней, это было интересно.

С удовольствием вспоминаю Людмилу Иосифовну Вальдю, удивительно разностороннего ума человек, эрудит, интеренейший собеседник, удивительнейший рассказчик, эстет. Если наше отделение представить себе как колье, то она, конечно, сапфир. При всей этой тяжкой, колоссально напряженной работе, крайней ответственности и напряженности я ее помню очень жизнерадостным человеком. Что она могла увидеть на энцефалограмме? Но она собственной эрудицией трактовала мозг ребенка…

Очень преданным человеком была ее медсестра Говорова Александра Николаевна. В медицинской сестре очень ценно умение помочь врачу, так организовать поток больных, чтобы не только прекрасно делать свою работу, но иуметь защитить доктора от излишнего потока, лишних контактов, а она это могла. Она была настоящий соратник, и в ней это виделось издалека.

У нас были удивительные повара, две Любы: Дубограй и Березовская. Очевидно, им нравилось готовить и готовили они от души. Дети с удовольствем уплетали все. Сейчас мне вспоминается, что все здание пропитано запахом состряпанных ими булочек.

Очень интересным человеком была наша прачка Торговкина Елена. У нее было техническое образование, и я помню, что она поразила меня своими математическими способностями. Мне кажется, выполняя простую работу она не упростилась, до разговора с ней надо было дорасти… Очень веселый, заводной человек была.

Помню, с каким удовольствием, с криками «Ура!» бежали детишки на уколы, когда дежурила Имескенова Ирина Жамсаевна. Медсестра процедурного кабинета, она переучилась на медсестру физиокабинета.

Восторг вызывал у всех музыкальных работников дошкольных учреждений города то, как умудрялась провести музыкальное занятие наш музыкальный руководитель Чеханова Любовь Павловна. У нее даже не говорящие дети говорили. Она в свои музыкальные занятия ввела элементы логоритмики и психогимнастики! И память зрительную успевала тренировать и все, что нужно ребенку для реабилитации.

Макаренко Татьяна Викторовна фитотерапевт у нас была. Она делала сборы лекарственных трав, варила отвары, и дети перед полдником пили их в нашем фитобаре.

Логопеды были умницы, психолог у нас Иданова Лариса Степановна очень организованный человек и замечательный методист была. Я сейчас нет-нет, да услышу отзывы родителей, дети которых проходят реабилитацию на Каландаришвили. Аплодисменты всегда слышу в адрес Виктории Михайловны, Людмилы Иосифовны, Татьяны Львовны. Родители с восхищением отзываются о молодом дефектологе Улите Николаевне. Работа этих специалистов вызывает восторг и умиление…

Ирина Михайловна называет фамилии и имена почти всех специалистов отделения и обо всех говорит с огромной гордостью и уважением, потом ненадолго замолкает и, вздохнув, продолжает свой рассказ.

— Вы знаете, вчера я вспомнила об Анне Алексеевне Наумовой. Это был непростой, но очень интересный человек. У нее не было начальствующего хамства, она могла поставить задачи, могла потребовать, но могла и пошутить, и посмеяться вместе с нами. Реабилитация и профилактика были для нее очень важны, ей нужно было все это начинать, доказывать необходимость, убеждать, и делать это на высоком уровне. Это, наверное, было сложно. И Вы знаете, она умела не только слушать, она умела слышать, она проникалась потребностями, идеями докторов настолько, что отстаивала их как свои собственные идеи, боролась за них и умела их отстоять. Если бы не было этого, она не смогла бы открыть еще одно реабилитационное отделение, потом другое, потом третье… Ведь ею было создано три отделения: психоневрологическое, нейроортопедическое и соматическое, педиатрическое. И все они работали, там прямо квоты были. Программы наших врачей-неврологов звучали на весь город. Потребность была очень высокой. Она и сейчас, наверное, острая, но сейчас уже медицинская помощь стала шире. Для Анны Алексеевны реабилитация была делом жизни. Когда отделение переехало на Каландаришвили, по разным обстоятельствам многим пришлось уйти, и это решение переживалось каждым очень тяжело. Очевидно, осознавали люди, что такого коллектива у них уже не будет. Но до сих пор паутинка связи между нами сохраняется и поддерживается, можно сказать, что связи рабочие переросли в родственные. Я очень тепло вспоминаю те годы.

Так начинало работу отделение восстановительного лечения и реабилитации детей Детского территориального медицинского объединения города без малого тридцать лет назад. С пятнадцати коек оно выросло в многопрофильную медицинскую организацию, являющуюся лидером в деле реабилитации детей. Жизнь подтвердила правильность выбранного коллективом пути.