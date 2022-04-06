06.04.2022
20:50
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Якутия

Авиакомпания «Якутия» под тяжким бременем долгов

Авиакомпания «Якутия» в марте этого года получила рекордное количество исков о взыскании в судебном порядке долгов на десятки миллионов рублей. Одновременно с нее взыскано несколько сотен миллионов рублей задолженности, сообщает ИА SakhaNews. 

К авиакомпании «Якутия» с марта по настоящее время предъявлено различными организациями через арбитражный суд 13 исковых заявлений о взыскании долгов на сумму свыше 150 млн рублей (за предыдущие три месяца всего 11 исковых заявлений).

Полностью на SakhaNews. 

Фото: пресс-службы
Источник: SakhaNews. 
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