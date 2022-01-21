21.01.2022
11:27
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Коронавирус
«Антирекорд»по COVID-19: заболело 859 человек
На 21.01.2022 г. выявлено 859 новых случаев коронавирусной инфекции:
- г. Якутск – 678 случаев,
- Мегино-Кангаласский район — 49 случаев,
- Хангаласский район – 20 случаев,
- Усть-Алданский район – 19 случаев,
- Алданский район – 16 случаев,
- Чурапчинский район – 15 случаев,
- Горный район – 13 случаев,
- Намский район – 12 случаев,
- Таттинский район – 10 случаев,
- Нюрбинский, Олекминский районы по 7 случаев,
- Ленский, Мирнинский районы по 6 случаев,
- Кобяйский район — 1 случай.
За сутки лабораториями республики проведено 7079 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 862 840 тестов.
Фото: Пресс-служба Главы РС (Я) и Правительства РС (Я)
Источник: Телеграмм-канал @balabkinaov
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