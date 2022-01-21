21.01.2022
11:27
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Коронавирус

«Антирекорд»по COVID-19: заболело 859 человек

На 21.01.2022 г. выявлено 859 новых случаев коронавирусной инфекции:

  • г. Якутск – 678 случаев,
  • Мегино-Кангаласский район — 49 случаев,
  • Хангаласский район – 20 случаев,
  • Усть-Алданский район – 19 случаев,
  • Алданский район – 16 случаев,
  • Чурапчинский район – 15 случаев,
  • Горный район – 13 случаев,
  • Намский район – 12 случаев,
  • Таттинский район – 10 случаев,
  • Нюрбинский, Олекминский районы по 7 случаев,
  • Ленский, Мирнинский районы по 6 случаев,
  • Кобяйский район — 1 случай.
    За сутки лабораториями республики проведено 7079 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 862 840 тестов.
Фото: Пресс-служба Главы РС (Я) и Правительства РС (Я)
Источник: Телеграмм-канал @balabkinaov
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