Анатолий Чомчоев, едва выписавшись, принял российского профессора-эпидемиолога

В Якутске 18-19 мая 2022 г. работала 21-я Республиканская школа гепатологов РС (Я) им. профессора М.Н. Алексеевой «Вопросы оказания медицинской помощи пациентам с хроническими вирусными гепатитами в Якутии в условиях пандемии COVID-19», посвященная 65-летию высшего медицинского образования в Якутии и 80-летию инфекционного отделения Якутской республиканской клинической больницы.

На данное научное мероприятие был приглашен доктор медицинских наук, профессор кафедры эпидемиологии и военной эпидемиологии ФГБОУ ВО «Тихоокеанского государственного медицинского университета» министерства здравоохранения РФ, заведующий лабораторией молекулярной эпидемиологии и экологии патогенных бактерий ФГБНУ «Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова» Роспотребнадзора Анатолий Александрович ЯКОВЛЕВ.

Доклад профессора А.А. Яковлева был посвящен проблеме сочетанных инфекций ВИЧ и парентеральных гепатитов на модели РС (Я).

Под научным руководством профессора Анатолия Яковлева успешно защитили кандидатские диссертации на учёную степень кандидатов медицинских наук два его аспиранта, которые успешно трудятся в Якутии.

19 мая профессор Анатолий Яковлев посетил «Испытательный полигон Холода» в местности Кэнкэмэ со своим аспирантом Мичилом КОРНИЛОВЫМ и кандидатом исторических наук, доцентом, полковником полиции в отставке Е.И. КОРНИЛОВОЙ.

Содержательный доклад Анатолия ЧОМЧОЕВА и монографический труд Дианы Васильевны о якутской породе крупного рогатого скота вызвал большой интерес у уважаемого гостя.

Отметим, что Анатолий Игнатьевич выписался из больницы сегодня, 19 мая, после обеда. Едва выписавшись, он уже принял участие в научном мероприятии. «Дома и стены помогают», — считают Чомчоевы.

Напомним, что неделю назад вся Якутия была потрясена нападением на известного ученого и общественного деятеля, которому были причинены ножевые ранения. Идет следствие.

За эти дни при помощи «Арктик-телеком» в Испытательный полигон холода на берегу Кэнкэмэ проведен интернет. Общественность решила вскладчину построить новый дом для Чомчоевых.