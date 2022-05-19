Компания «Арктик Телеком» — для семьи Чомчоевых



«Арктик Телеком» по поручению Главы республики Айсена Николаева​ оказал помощь семье активиста, ликвидатора аварии на ЧАЭС Анатолия Чомчоева. Семья проживает в местности Кэнкэмэ на 46 км Вилюйского тракта под Якутском.

Сегодня специалисты регионального интернет провайдера «Арктик Телеком» выехали и установили спутниковый терминал и Wi-fi роутер.

«Наша компания работает во всех районах республики, наша задача обеспечить необходимым цифровым комфортом каждого. Анатолий Игнатьевич и его семья теперь всегда будут на связи», — прокомментировал генеральный директор АО «Арктик Телеком» Виктор Сергеев.

Работники на месте произвели монтаж оборудования. После установки проверили связь, совершили пробный видеозвонок по Whatsapp. Как отмечают специалисты «Арктик Телеком», теперь семья может пользоваться всеми возможностями интернета.

