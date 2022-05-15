Обнародовано видео, где А.И.Чомчоев спустя час после нападения рассказал об обстоятельствах нападения на него

Родные и друзья полковника в отставке Анатолия Чомчоева созвали в воскресенье пресс-конференцию, чтобы довести до журналистов, а значит – и всей общественности республики, те сведения, которыми они располагают. Побудило их к этому то обстоятельство, что хотя они сообщили представителям следственных органов о том, что у них имеется видеозапись, на которой потерпевший А.И.Чомчоев буквально через час после бандитского нападения рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего, следователи на это никак не прореагировали, не удосужились приобщить к делу это уникальное свидетельство. Между тем, оно содержит исключительной важности сведения о нападавших. Эту видеозапись продемонстрировали участникам пресс-конференции…

Пресс-конференцию организовали соседка Чомчоевых на Кэнкэмэ, журналистка и общественница Марина Платонова, супруга, кандидат сельскохозяйственных наук Диана Васильевна Чомчоева, сын Игнат Чомчоев и дочь Туйаара. Семья Чомчоевых лет десять назад взяла в аренду на 49 лет участок на 46-м км Федеральной дороги «Вилюй», на правом берегу речки Кэнкэмэ. Здесь, в 500 м от Вилюйской трассы, на самом берегу бурной весной речки Кэнкэмэ и недалеко от озера с сакральным названием Айыы Тайбыт, они соорудили несколько строений, среди которых оригинальное жилище, полуземлянка-холомо, построенное на пригорке с погружением на пару метров. Как люди ученые, заинтересованные в изучении насущных для проживания на Севере проблем, они выиграли несколько лет назад Грант Академии наук РС(Я) и создали индивидуальное предприятие «Испытательный Полигон Холода». Здесь они в силу своих профессиональных интересов и исходя из личных побуждений проводят научные эксперименты республиканского, всероссийского и даже общемирового масштаба – по уходу за якутским аборигенным скотом, использованию получаемой от него продукции для исцеления от онкологических заболеваний, по солнечной и ветровой энергетике, возможности проживания в автономном режиме вдали от достижений цивилизации. Кроме того, Анатолий Игнатьевич уже много лет занимается разработкой совершенно нового направления – атомной станции микро- и мини мощностей (АСМИ) от15 кВт до 10 мВт, особенно актуальных для наших небольших арктических поселений. Его исследования находятся на стадии разработки опытных образцов. Для этого еще в 2012 году был образован Общественный Межотраслевой творческий коллектив с привлечением ведущих российских учёных-атомщиков Физико-энергетического института им. А.И.Лейпунского Госкорпорации «Росатом», конструкторов газотурбинной промышленности оборонно-промышленного комплекса и учёных Якутского научного центра Сибирского отделения РАН.

Чета ученых-исследователей Чомчоевых так дружно и продуктивно жили и трудились до недавнего времени, когда внезапно мирное течение их жизни на природе было прервано этим трагическим событием. Накануне этого Диана Васильевна повредила плечо и была вынуждена уехать в город, чтобы пройти рентген. Анатолий Игнатьевич ночевал в холомо один, рядом были две собачки – одна во дворе и вторая комнатной породы в доме. По роковому стечению обстоятельств не было в ту ночь и жильцов соседних с их усадьбой домов – Б. и семьи П.

Далее о ночных событиях – в изложении на русский язык рассказа Анатолия Игнатьевича, сумевшего после тяжелого ранения добраться до города за рулем своей машины, где его встретили М.Платонова и родные.

— Ночью я вышел в туалет, и тут залаяли собаки. Во дворе стоял пьяный мужчина, который спросил у меня, как проехать к реке. Я ответил, что нельзя, проезд запрещен. Мужчина сказал, что они все равно проедут. Я его предупредил, что позову полицию. Он сказал: «Зовите, нас это не пугает». Тут я увидел, что недалеко стоит черный УАЗик с надписью «ФГУП Охрана Росгвардия». Он ушел, я зашел в холомо. Через некоторое время маленькая собачка вновь залаяла. Я вышел, смотрю, тот мужчина вернулся и сидит возле дома. Я спросил: «Почему тут сидите? Ваша машина уехала». Перед этим я потребовал вывести их машину за территорию. Они выехали, водитель тоже был пьяный, оба еле держались на ногах». Первый сказал, что он из Росгвардии, показал свой документ. И когда я подошел к нему, он неожиданно ударил меня в печень. Он здоровый был мужик, килограммов под 100. Я отдышался еле и зашел в дом, взял ружье Дианы. Вышел и кричу ему: «Уходи давай», смотрю, а у него в руке пистолет Макарова, он начал в меня из него стрелять. Я выстрелил из ружья вверх. Он побежал, но потом стал возвращаться к холомо, стреляя. Я выстрелил вверх несколько раз, раз 5-6. Он побежал, я ему говорю: «Иди к своей машине, подобру-поздорову». Он вроде бы уходит, но снова возвращается. Я ему говорю: «Забери свое ружье». Он оставил свой карабин. Я хотел ему его вернуть. Оказалось, что он сломал мне зуб. Отдал ему его карабин, и под конвоем повел его к шлагбауму. Он вдруг положил свой карабин, развернулся ко мне и побежал в мою сторону. Как я буду стрелять в человека? Поэтому я выстрелил в воздух. Оказывается, у него в руке был нож, которым он меня ударил в грудь. При этом он пытался пробить нож глубже, стараясь убрать нож, я изрезал себе руки о лезвие его ножа.

Диана Васильевна впервые увидела это видео и была шокирована. А все присутствующие поразились воле и мужеству Анатолия Игнатьевича, который не побоялся двух вооруженных незваных гостей, один из которых совершил попытку его убийства.

Игнат Чомчоев подробно рассказал о происшедшем и в завершение высказал свое мнение – бандит обязательно должен быть наказан. И указал на несовершенство законодательства в части защиты гражданами своей жизни и жилья.

Дочь Туяра обратила внимание на то, что проживающие в районе 46-го километра Вилюйского тракта имели ранее возможность пользоваться сотовой связью от МТС, но в связи с санкциями или с чем-то другим с начала марта связь не работает. Она попросила оказать содействие в восстановлении действия сотовой связи.

Народный депутат Елена Голомарева рассказала, что по иницативе А.И.Чомчоева в Ил Тумэн 11 марта состоялось рабочее совещание председателей постоянных комитетов с участием представителей министерств по вопросу создания атомных станций малой мощности (АСММ) нового поколения. На нем было решено сориентировать приоритеты на завершении данной научно-исследовательской работы и реализации ее на практике, проанализировать прозвучавшие на рабочем совещании предложения и создать отдельную межведомственную рабочую группу, которая будет плотно заниматься данным вопросом. Елена Христофоровна также сообщила, что все время поддерживает связь с лечащими пострадавшего врачами, высказалась за объективное проведение следствия и необходимость постоянного контроля за этим.

Депутат Мария Христофорова заявила, что в наше непростое время нельзя допускать того, чтобы призванные защищать интересы граждан представители силовых структур совершали подобные преступления, и что виновные должны понести самое суровое наказание.

Адвокат и общественник Любомир Николаев разъяснил присутствующим юридические тонкости произошедшего и перспективы судебного дела, а также заявил, что готов оказать безвозмездную адвокатскую помощь. Также он предложил рассмотреть возможность предоставления охраны семье Чомчоевых.

Известная общественница, экс-депутат Ил Тумэн Сулустана Мыраан сообщила, что разговаривала с Анатолием Игнатьевичем, и еще раз подчеркнула необходимость широкого общественного контроля за ходом следствия.

Общественник Айыл Дьулурҕа выступил с предложением принять обращение к общественности республики и Ил Дархану.

По окончании пресс-конференции активисты остались работать на субботнике по разборке холомо, в котором проживали Чомчоевы. Как говорит Диана Васильевна, они хотели бы построить новое жилище до выписки Анатолия Игнатьевича.

И вот поздно вечером Айыл Дьулур5а сделал следующее заявление:

— Только приехал с усадьбы Чомчоевых. Состояние тяжелое, но стабильное, сказали родные. Привет всем передаёт. Ему тяжело дышать, чувствуется, говорят те, кто разговаривал с ним по телефону. Скорейшего выздоровления Анатолию Игнатьевичу! И вот такая новость. Мы, активисты-общественники, хотим помочь Анатолию Чомчоеву и его семье построить новый дом в Кэнкэмэ. Старое жилье – на мой взгляд, землянка – стало ветхим. Хотим помочь – кто личным участием с инструментами, кто строительными материалами. Приняли решение обратиться с призывом помочь, принять участие в этой работе к жителям республики. Готовим обращение. Сегодня на их участке провели субботник. Новое жилье хотим успеть построить к его выписке.

Вот на такой оптимистичной ноте разрешите закончить этот полный трагических подробностей репортаж.