АЛРОСА: Талое озеро признан лучшим общественным пространством Якутии

Социальные проекты АЛРОСА: объект «Талое озеро» признан лучшим общественным пространством Якутии

В Якутске 3 декабря прошла церемония вручения первой республиканской премии в сфере архитектуры и дизайна «Эйгэ». Всего в шорт-лист премии вошли 100 лучших архитектурных и дизайнерских решений за последние пять лет, в том числе три крупных объекта, построенные Целевым фондом будущих поколений за счет средств АЛРОСА.

В торжественный вечер победителем в номинации «Лучшее общественное пространство» стал проект «Талое озеро», разработку которого профинансировала АЛРОСА. Этот проект – это новый тип благоустройства общественного пространства. Вокруг озера проложены пешеходные дорожки, организован прокат лодок и катамаранов, в зеленой зоне расположены лавочки и малые архитектурные формы. На территорию озера также вернули памятник карасю, который ранее располагался в центре моста. Многофункциональная современная культурная зона стала местом притяжения не только для жителей города, но и гостей и туристов.

С 2011 года Целевым фондом будущих поколений при участии АЛРОСА построено 40 объектов в 30 районах республики, многие из которых вошли в список номинантов премии. Так, например, в номинации «Лучший социальный объект» были представлены три объекта: Многофункциональный культурно-досуговый комплекс им. Д.Ф. Ходулова в селе Майя, Культурный центр им. В.В. Никифорова – Кюлюмнюр в селе Борогонцы и Дворец культуры и духовного развития в селе Намцы. Также 11 объектов, реализованные в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды», вошли в число «лучших общественных пространств».

«Мы все видим какие преобразования сегодня идут в Якутии. АЛРОСА и далее намерена принимать самое активное участие в реализации социальных проектов и повышать уровень жизни населения республики«, — отметила руководитель проектов АК «АЛРОСА» Алевтина Новикова.

Напомним, ежегодно АЛРОСА реализует более 500 социальных и благотворительных инициатив на сумму 10 млрд. рублей, являясь одним из ключевых драйверов социально-экономического развития республики.

«В этом году при поддержке АЛРОСА в Мирном построена спортивная площадка, асфальтирована лыжная база, проведено освещение нового строительного тротуара. Также в ближайшие годы планируется ввод Дворца детства и Дома дружбы. Самое главное, на сегодня ведется разработка мастер-плана Мирного. Перед нами стоит задача сделать город современным и уютным, развить промышленный туризм, а также создать условия для жизни молодежи, чтобы они хотели остаться и укорениться в родном любимом городе. Уверен, что все планы будут реализованы и жизнь горожан станет еще комфортнее«, — отметил глава города Мирный Алексей Тонких.

Как поделилась главный архитектор Якутии Ирина Алексеева, премия «Эйгэ» предназначена для того, чтобы показать масштаб перемен в городах и селах Якутии к его 100-летнему юбилею. Сегодня в регионе активно ведется планомерная комплексная работа, строятся качественные объекты и создается комфорт для жизни якутян.

«При учреждении премии мы создали ряд номинаций для объектов социальной инфраструктуры. Строительство современных и комфортных зданий и общественных пространств является одним из главных задач республики. Здесь хотелось бы подчеркнуть роль таких социально ответственных компаний как АЛРОСА. Благодаря финансированию компании сегодня действует Целевой фонд будущих поколений. А по поручению главы Якутии Айсена Николаев в рамках Фонда был создан Центр компетенций по вопросам городской среды Якутии. Премия «Эйгэ» — это итог нашей совместной работы за последние годы«, — сказала Ирина Алексеева.