Алмазэргиэнбанк предостерегает: Берегитесь мошенников!

В последнее время участились попытки мошенников украсть наши деньги. Злоумышленники имеют доступ к различным базам данных, могут подменять исходящий номер на похожий контакт вашего банка и даже искажать голос звонящего.

Собеседник может обратиться к вам по имени и отчеству, называть другую личную информацию – эти данные сейчас несложно получить, а на другом конце провода вы можете услышать настоящий гул колл-центра, но не стоит терять бдительность. Самый оптимальный вариант – сбросить звонок и самому перезвонить в контакт-центр банка. Номер указан на оборотной стороне вашей банковской карты и на официальном сайте банка.

О чем обычно говорят мошенники:

Разговор всегда касается перевода денег – подозрительной операции по карте, несанкционированного перевода на несколько тысяч рублей, оформления на ваше имя кредита, который вы, разумеется, не брали. Собеседник под любым предлогом просит совершить транзакцию на какой-то безопасный счет, оплатить некий налог, бронь, штраф, заплатить залог, аванс и так далее – прямо сейчас. Иначе, говорит злоумышленник, вы потеряете деньги.

Ваш собеседник пытается узнать данные вашей банковской карты – полный номер, трехзначный код на ее обратной стороне, ПИН-код, а также код из СМС и персональные данные. Это ему нужно для того, чтобы якобы обезопасить ваши финансы – не верьте. Настоящий сотрудник банка или любой другой организации никогда не запрашивает у человека какие-либо данные его карты и не просит перевести денежные средства на какой-либо счет.

Напоминаем вам о простых правилах:

— Если вам поступил неожиданный звонок из банка и собеседник заявляет о подозрительной операции по вашему счету или несанкционированном переводе денег, сбросьте звонок. Перезвоните сами в колл-центр банка по официальным номерам.

— Ни в коем случае не устанавливайте на телефон какое-либо приложение, включая “антивирус”, по просьбе звонящего. Вам также может прийти смс “от банка” с призывом обновить приложение – не спешите, уточните достоверность информации на официальном сайте банка или на его страничках в соцсетях. При переходе по ссылке на ваш смарфтон может установиться программа для удаленного управления вашим гаджетом, а значит и вашим счетом.

— Не верьте сообщениям “от банка” с просьбой перейти по ссылке для разблокировки счёта, звонкам с “предупреждением о несанкционированном доступе к личному счету”, “блокировке карты” или “подаче заявки на кредит” с последующей просьбой предоставить данные карты, “письмам счастья” о выигрыше в лотерею или перечислении пособия, СМС от госорганов с уведомлением о штрафе – это самые распространенные уловки мошенников.

— Не совершайте “тестовые операции” для проверки активности карты или корректности работы интернет и мобильного банка по звонку от “сотрудника банка”.

— Если вы подозреваете, что с вами связались злоумышленники, и вы уже назвали некоторые данные, как можно скорее заблокируйте карту и обратитесь в банк!

Номер круглосуточного бесплатного контакт-центра АЭБ: 8-800-100-34-22 или +7(4112)34-22-22.