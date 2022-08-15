Александр Кошуков: В этом году Нерюнгри исполняется 70 лет!

Мало кто об этом знает, но в 2022 году исполняется 70 лет Нерюнгри. Как выяснил, изучая исторические документы, краевед и основатель музея «Мир времени» Александр Кошуков, поселок Нирунгра – будущий город Нерюнгри – был основан летом 1952 года, когда в устье одноименной реки при впадении ее в реку Чульман были построены первые четыре дома для геологов Читинской экспедиции.

Этот факт особенно примечателен в День строителя, который отмечается каждый год, во второе воскресенье августа. Для Нерюнгринского района профессия строителя стала одной из самых главных в его истории, потому что город, как и весь Южно-Якутский территориально-промышленный комплекс, был построен за короткое время буквально на наших глазах.

Рассказывает Александр Кошуков:

«Поселок Нирунгра существовал с лета 1952 года. В 1955 году Нирунгра была застроена однотипными бревенчатыми домиками. Их было около сотни. Построенные по строгому плану, они образовали четыре улицы — Чульманскую, Профсоюзную, Спортивную, Набережную.

На базе Чульмаканского месторождения был построен Угольный — поселок шахтеров, население которого составляло 500 человек. Угольный был во много раз больше крошечного тогда поселка Нирюнгра. Там были два магазина, почта, сберкасса, школа, детский сад, жилые дома.

В 1967 году в поселке Нерунгра также были построены двухэтажные жилые дома, котельная, гараж, больница, школа, магазин, столовая, пекарня, высоковольтная линия электропередачи Чульман — Нерюнгри.

Поселок Нерюнгра на карте Якутии официально появился 24 февраля 1972 года. 6 ноября 1975 году ему был присвоен статус города республиканского значения, и в это время началось масштабное строительство города и объектов ЮЯТПК. Было время, когда строители составляли почти половину населения Нерюнгри.

Всесоюзная ударная стройка привлекла в строящийся город лучших архитекторов, проектировщиков, строителей из всех регионов СССР. Уникальность Нерюнгри состоит в том, что в отличие от исторически долго развивавшихся «древних» городов, он строился практически одномоментно, по единому генеральному плану. Строители возводили город с чистого листа, создавая прямо среди тайги новые кварталы, внутриквартальные проезды, улицы, дома, школы, детские сады и больницы.

В историю строительства Нерюнгри навсегда вписаны имена первостроителей нашего города. Таких, как начальник комбината «Якутуглестрой» Виктор Бочаров, главный инженер Альт Баранов, руководитель дирекции стройки Евгений Варшавский, начальник СУ-17 Валерий Подолин, бригадиры Анатолий Платонов, Ираида Алексеева, Михаил Михеев, Иван Лобачев, Нина Булыгина, Нина Пополитова, Галина Платонова, Нина Сироткина, Валентина Кропоткина и сотни других выдающихся людей.

Горжусь тем, что мои родители — Андрей Константинович и Галина Николаевна Кошуковы – тоже были первостроителями. Они приехали строить Нерюнгри в 1978 году, буквально с «первого колышка». Отец работал в строительном управлении №17. Мама работала мастером в СУ-7 треста «Гражданстрой», инженером, начальником отдела проектирования производства работ комбината «Якутуглестрой», заместителем главного инженера. Многие объекты в Нерюнгри построены при их непосредственном участии.

Одновременно со строительством города Нерюнгри и железной дороги Тында – Беркакит, шло строительство станций Золотинка и Беркакит, Нерюнгринской ГРЭС и поселка энергетиков Серебряный Бор.

Память о трудовом подвиге строителей живет во всем облике красивого и современного города, в его светлых улицах, просторных кварталах, и таких именах на карте Нерюнгри, как, например, Виктор Михайлович Кравченко — секретарь парткома «Якутуглестроя» в 1980-1988 годах, именем которого названа одна из улиц Нерюнгри.

Наш город продолжает строиться и сегодня. «Второе дыхание» строительная отрасль Нерюнгринского района приобрела в 2014-2015 годах, с началом реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Новые дома стали строиться в Нерюнгри, Чульмане, Серебряном Бору. В Нерюнгри были сначала построены три пятиэтажки, сданные в 2015 и 2016 годах. В 2018 году впервые за много лет в городе был сдан в эксплуатацию сначала один, затем второй девятиэтажные дома.

Уважаемые строители, дорогие ветераны отрасли, первостроители Нерюнгри! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Спасибо за ваш исторический подвиг, за построенные город и поселки, уникальные объекты Южно-Якутского территориально-промышленного комплекса. Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет, счастья и благополучия, радости и процветания, внимания родных и близких, благодарности за вашу профессию и большого благородного дела, которому вы посвящаете свою жизнь! С праздником!», — сказал Александр Кошуков!